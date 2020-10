Ďalšia vražda Afroameričana: VIDEO Muž (†27) chcel zaútočiť nožom, policajti sa bránili streľbou

Videozáznam incidentu zachytáva, ako Walter Wallace, ktorý trpel duševnými poruchami, odstrčil svoju mamu, ktorá sa ho pokúšala zadržať, a s nožom v ruke začal kráčať smerom k dvom policajtom. "Pustite nôž," kričí jeden z policajtov na zázname pred tým, ako začnú strieľať.

This can’t be reformed.



Another black man was murdered by the police today. His name is Walter Wallace Jr, 27. He was shot by Philly police. He struggled with mental health problems. His mother witnessed this.