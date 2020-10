KORONAVÍRUS Neapolčania sa búria proti opatreniam: VIDEO Protesty a násilnosti proti vychádzaniu

Demonštranti kričiac rôzne heslá pochodovali k sídlu oblastnej vlády, pričom do policajtov hádzali projektily, pyrotechniku a dymové granáty. Talianska tlačová agentúra ANSA napísala, že policajti nasadili na dav ľudí slzotvorný plyn. Demonštranti sa búrili i proti nočnému zákazu vychádzania, ktorý v Kampánii, ktorého je Neapol hlavným mestom, platí od piatka v čase 23.00-05.00 h.

Najvyšší predstaviteľ regiónu Kampánia Vincenzo de Luca v piatok oznámil, že táto oblasť pôjde pre vysoký nárast nakazených do lockdownu. V Kampánii zaznamenali v piatok 2280 novoinfikovaných, čo je takmer 50-percentný nárast oproti 1541 prípadom zo štvrtka. "Pristúpime k uzatvoreniu všetkého," povedal de Luca s tým, že to bude platiť "mesiac, 40 dní". Príslušný dekrét regionálnej vlády implementujúci toto rozhodnutie bude prijatý v sobotu alebo v nedeľu, uviedla ANSA citujúc zdroje miestnej samosprávy.

Talianska vláda v posledných týždňoch zaviedla na celoštátnej úrovni viaceré reštrikcie vrátane obmedzenia prevádzky reštaurácií a barov. Premiér Giuseppe Conte však nateraz vylučuje druhý taký celoplošný lockdown - teda úplné uzavretie krajiny -, k akému vláda pristúpila v marci tohto roku.

