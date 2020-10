MIMORIADNE Český minister zdravotníctva Roman Prymula končí vo vláde kvôli škandálu v reštaurácii

"Táto vec sa nemala stať," povedal Babiš. "Nechápem, keď žiadame od ľudí, aby dodržovali pravidlá a komplikujeme im život, tak im musíme ísť príkladom. Takáto chyba sa nedá ospravedlniť," uviedol. Babiš sa Prymulovi poďakoval za jeho prácu. Prymula už predtým v rozhovore pre týždenník Respekt povedal, že ak si to verejnosť želá, pokojne rezignuje. Tvrdil však, že jedinou chybou bola skutočnosť, že stretnutie opúšťal bez rúška.

Prymula v noci na štvrtok navštívil reštauráciu Rio's na pražskom Vyšehrade, ktorá však mala byť na základe Prymulových nariadení zatvorená, napísali Novinky.cz s odvolaním sa na denník Blesk. Minister sa tam stretol so šéfom poslaneckého klubu hnutia ANO Jaroslavom Faltýnkom. Prymula podľa Blesku reštauráciu opustil pol hodinu pred polnocou a fotografie zachytávajú, že na tvári nemal rúško. To si nenasadil ani po tom, ako nastúpil do vládnej limuzíny.

Český vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček (ČSSD) v piatok Prymulu vyzval, aby odstúpil. Jeho rezignáciu žiadali aj viacerí opoziční poslanci. Epidemiológ Prymula sa ministrom zdravotníctva stal v septembri tohto roka po tom, ako odstúpil jeho predchodca Adam Vojtěch. Predtým pôsobil vo funkcii vládneho splnomocnenca pre vedu a výskum v zdravotníctve.

Premiér Andrej Babiš (ANO) bude o zmene ministra zdravotníctva rokovať popoludní s prezidentom Milošom Zemanom. Urýchlene hľadá náhradu za Prymulu. Nie je to podľa neho jednoduché, ale verí, že nástupcu vyberie ešte dnes, aby sa mohol zúčastniť pondelkového rokovania vlády.

"Hovoril som s dvoma kandidátmi, musím to vyriešiť do času schôdzky s pánom prezidentom, pretože sa ponáhľame," uviedol. Vylúčil, že by sa do funkcie mohol vrátiť predchádzajúci minister Adam Vojtěch (za ANO).