KORONAVÍRUS V sobotu zatiaľ v Česku pribudlo 4308 nových prípadov infekcie

PRAHA - V Českej republike v sobotu do 18.00 h potvrdili 4308 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je o 1360 menej ako v rovnakom čase v piatok. Vyplýva to z údajov zverejnených na oficiálnej webovej stránke českého ministerstva zdravotníctva.

Od začiatku pandémie sa v ČR novým koronavírusom nakazilo 164.422 ľudí, z ktorých 1338 nákaze podľahlo. Z ochorenia COVID-19 sa tam dosiaľ vyliečilo 68.896 osôb. Momentálne je v Česku nakazených 94.188 ľudí, z toho 3415 je hospitalizovaných.

Z dôvodu nepriaznivého vývoja epidémie platia v celom Česku od stredy sprísnené epidemiologické opatrenia. Všetky školy od základných po vysoké prešli na dištančnú výučbu, výnimku majú triedy pre deti so špeciálnymi potrebami. Uzavreté sú reštaurácie, bary a kluby.

Zhromažďovať sa ľudia môžu maximálne po šiestich. Väčšina opatrení platí do 3. novembra, teda do konca núdzového stavu. Školy majú byť zatiaľ zatvorené do 1. novembra. Podľa českého ministra zdravotníctva Romana Prymulu bude počet nakazených pribúdať ešte desať dní až dva týždne.