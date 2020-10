Študenti odmietli do školy nosiť rúško: Riaditeľka s nimi vypiekla, rodičia penia!

Svet momentálne bojuje s druhou vlnou pandémie koronavírusu a s tým súvisí aj zavádzanie prísnejších opatrení v snahe spomaliť šírenie nákazy. Jedným z najdôležitejších je nosenie ochranného rúška, čo ale nie je každému po vôli. Problém s tým majú napríklad mladí Chorváti, ktorí majú mať nasadené rúška počas vyučovania. Mnohí ale toto opatrenie nedodržiavajú, na čo jedna stredná škola v meste Biograd na Moru zareagovala po svojom. Po tom, ako v ostatných dňoch zaznamenala, že veľa študentov prichádza do školy bez rúška, sa rozhodla skoncovať s takouto "zábudlivosťou". Študenti, ktorí prichádzali bez rúška, dostali možnosť si jedno zaobstarať hneď pri vchode. Nie však zadarmo, ale za dve kuny (cca 0,30 eura), informuje denník Slobodna Dalmacija na svojich stránkach.

Mnohí rodičia túto prax skritizovali. "Moje dieťa prišlo do školy a hneď pri vchode ho zastavila učiteľka. Keďže si zabudol rúško doma, povedala mu, že ho môže dostať v škole, ale musí si ho kúpiť. Pri dverách bola škatuľa, do ktorej musel vhodiť dve kuny a potom dostal rúško," uviedol jeden z rodičov. Po sťažnostiach sa škola rozhodla, že s touto aktivitou, ktorá vydržala len dva dni, skoncuje. K celej záležitosti sa vyjadrila aj riaditeľky školy Ivica Kerová, ktorá uviedla, že nešlo o žiadny predaj. "Pokladnička slúžila len ako fond, do ktorého žiaci vložili peniaze, ale stále im bol k dispozícii. Tí, ktorí neprišli do školy s rúškom, ktoré je na hodinách povinné, by nechali peniaze v kase ako druh kaucie. Ak by rúško na druhý deň vrátili, peniaze by dostali späť. Ak nie, použili by sa na nákup nových rúšok," vysvetľuje Kerová s tým, že opatrenie malo mať pedagogický a vzdelávací účel.

Riaditeľka poukazuje na to, že na začiatku školského roka poskytli zriaďovateľ a škola študentom viacero ochranných pomôcok zadarmo, ale napriek tomu mnohí študenti stále prichádzajú na vyučovanie bez rúška. Kerovej podľa vlastných slov teraz nezostáva nič iné, len požiadať zriaďovateľa, ktorým je Zadarská župa, o poskytnutie novej zásielky masiek.