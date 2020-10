KORONAVÍRUS V Česku padol ďalší smutný rekord: Celá krajina je červená, druhá najhoršia na svete

Piatok sa zaradil medzi štvoricu dní so sto a viac zosnulými s chorobou COVID-19. Vyplýva to z informácií na webe ministerstva zdravotníctva. V sobotu bol zároveň doteraz štvrtý najvyšší denný prírastok infikovaných, tri vyššie údaje sú z predchádzajúcich troch dní. Z 250 797 doteraz infikovaných sa vyliečilo 94 902 ľudí. Z aktívnych 153 818 prípadov choroby má väčšina mierny priebeh, hospitalizovaných muselo byť podľa údajov do štvrtka 5314 ľudí, 772 bolo vo vážnom stave.

Zdroj: onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Počty hospitalizovaných i ľudí vyžadujúcich intenzívnu starostlivosť rastú rýchlo podobne ako počty úmrtí s koronavírusom. Všetky štyri dni so sto a viac obeťami sú z tohto týždňa. V stredu zomrelo 121 ľudí s covidom-19, doteraz najviac v jednom dni. V sobotu bolo úmrtí 53, údaj sa ale zrejme pri aktualizáciách v ďalších dňoch zvýši.

Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek

Zintenzívňuje sa testovanie, od stredy do piatku denný počet testov zakaždým presiahol 44 000. Medzi testovanými bolo v týchto dňoch vždy viac ako 30 percent pozitívnych výsledkov. Údaje o testoch za sobotu zverejní ministerstvo zdravotníctva dnes večer. Najviac infekcia v poslednom týždni zasiahla Zlínsko, kde ministerstvo eviduje 1115 prípadov na 100 000 obyvateľov. Zhodne zhruba 1025 infikovaných na 100 000 obyvateľov za posledných sedem dní je na Prostějovsku a Vsetínsku. Pod 400 má tento údaj len Chebsko a Teplicko.

Zdroj: onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

V takzvanom semafore ministerstva zdravotníctva, ktorý ukazuje riziko nákazy v Česku, je celá krajina už červená, v najvyššom treťom stupni rizika. Pri piatkovej aktualizácii sa na červenú dostalo posledných päť krajov, ktoré boli ešte o týždeň skôr v nižšom oranžovom stupni rizika. Červená farba znamená komunitné šírenie nákazy, teda že sa hygienikom nedarí nachádzať jej zdroje.

Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek

Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu v rozhovore pre Rádio Z uviedol, že pre zvládnutie epidémie bude zrejme potrebné predĺžiť núdzový stav, ktorý zatiaľ platí do 3. novembra. Podobne sa vo štvrtok vyjadril minister zdravotníctva Roman Prymula (za ANO). Na koniec stavu núdze, ktorý kabinet vyhlásil od 5. októbra, je naviazaná platnosť niektorých vládnych krízových opatrení. O predĺženie musí vláda požiadať Snemovňu.