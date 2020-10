KORONAVÍRUS Zo summitu EÚ odchádza ďalší politik: Fínska premiérka ide do izolácie

BRUSEL- Fínska premiérka Sanna Marinová predčasne odchádza zo summitu EÚ a z preventívnych dôvodov ide do izolácie. Urobila tak po tom, ako prišla do kontaktu s fínskym zákonodarcom, ktorý mal pozitívny výsledok testu na koronavírus. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.

Marinová v tejto súvislosti požiadala švédskeho predsedu vlády Stefana Löfvena, aby na pokračujúcom summite v Bruseli zastupoval aj Fínsko. Zo summitu EÚ odišla vo štvrtok predčasne aj predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.

Do samoizolácie sa rozhodla odísť po tom, čo sa dozvedela, že člen jej tímu mal pozitívny výsledok testu na koronavírus. Šéfka EK sa dočasne stiahla do karantény už aj minulý týždeň, keď prišla do kontaktu s inou osobou infikovanou koronavírusom.