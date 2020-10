KORONAVÍRUS V Izraeli klesá počet infikovaných: Krajina zmierňuje opatrenia

Tamojší vládny kabinet sa rozhodol znovu otvoriť predškolské zariadenia pre deti do šesť rokov a prevádzky, ktoré neprichádzajú do priameho kontaktu so zákazníkmi, a takisto zrušil nariadenie, ktoré zakazovalo obyvateľom Izraela vzdialiť sa od miesta svojho bydliska na viac ako jeden kilometer. Nové nariadenia vstúpia do platnosti od nedele.

Izrael nariadil druhý celoplošný lockdown 18. septembra, keď v krajine výrazne stúpol počet nakazených novým koronavírusom. Vďaka zavedeným opatreniam klesol denný počet nových prípadov nakazených z 9000 na 2000 osôb.

"Z lockdownu sa musíme dostať postupne a zodpovedne. Bezpečne. V opačnom prípade tu budeme mať tretí lockdown," uviedol izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Zároveň dodal, že ďalšie uvoľnovanie príde vtedy, ak bude počet prípadov nakazených koronavírusom naďalej klesať. Izrael od začiatku pandémie zaznamenal 253.000 nakazených ochorením COVID-19 a v súvislosti s ochorením zomrelo 2100 osôb.