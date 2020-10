KORONAVÍRUS Kandidátka na viceprezidentku USA má problém: Členka tímu má pozitívny test

Podľa Jen O'Malleyovej Dillonovej, vedúcej kampane prezidentského kandidáta Joea Bidena, sa okrem vedúcej oddelenia komunikácie Liz Allenovej nakazil aj jeden z členov posádky, ktorý nie je súčasťou Harrisovej tímu. Harrisová podľa nej nemusí ísť do karantény, no v záujme zachovania bezpečnosti sa viceprezidentská kandidátka rozhodla zrušiť plánovanú pracovnú cestu a pokračovať v online kampani až do 19. októbra, keď sa opäť plánuje vydať na cesty. Vedúca kampane podľa denníka The Independent navyše dodala, že Harrisová nebola v blízkom kontakte s nakazenými osobami.

Kamala Harrisová je 55-ročná kalifornská senátorka jamajsko-indického pôvodu. Bývalá prokurátorka sa dostala do povedomia, keď spochybnila Trumpových nominantov a kandidátov na sudcov Najvyššieho súdu. Harrisová je prvou Afroameričankou a zároveň prvou Američankou ázijského pôvodu, ktorá sa stala viceprezidentskou kandidátkou.