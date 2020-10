KORONAVÍRUS V októbri môžeme naraziť na limity zdravotnej starostlivosti, priznal český minister vnútra

"Koniec októbra môže byť moment, keď narazíme na limity zdravotnej starostlivosti." povedal novinárom Hamáček a dodal, že zvýšenie počtu lôžok a zdravotníckeho personálu je najvyššia priorita vlády.

"Krízový štáb veľmi intenzívne pracuje na vytvorení záložných kapacít tak, aby sme naplnili sľub ministra zdravotníctva, že zvýšime počet lôžok v ČR na 10.000," priblížil Hamáček s tým, že hasiči a armáda na tento účel vyberajú záložné objekty a zabezpečujú personál.

Minister vyzval občanov, aby dodržiavali všetky vládne opatrenia a z domu vychádzali len v nevyhnutných prípadoch. Od stredy v ČR všetky školy od základných po vysoké prešli na dištančnú výučbu, výnimku majú triedy pre deti so špeciálnymi potrebami. Uzavreté sú reštaurácie, bary a kluby. Povolené je zhromažďovanie maximálne šiestich osôb. Väčšina opatrení platí do 3. novembra, teda do konca núdzového stavu. Školy majú byť zatiaľ zatvorené do 1. novembra.