Cichanovská dala Lukašenkovi ultimátum: Ak neodstúpi, krajina vstúpi do štrajku

VILNIUS - Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská v utorok oznámila, že pokiaľ bieloruský prezident Alexandr Lukašenko do 12 dní neodstúpi, nezastaví násilie a neprepustí politických väzňov, podniky v celej krajine začnú štrajkovať. Informovala o tom agentúra Reuters.

"Ak naše požiadavky nebudú splnené do 25. októbra, celá krajina vyjde v pokoji do ulíc," uviedla vo vyhlásení Cichanovská, ktorá je v exile vo Vilniuse. "Všetky podniky vstúpia 26. októbra do štrajku, všetky cesty budú zablokované a štátne podniky nebudú mať žiadny odbyt," dodala.

Bieloruská polícia v pondelok pohrozila použitím ostrých nábojov voči protestujúcim. Zdôvodnila to tým, že opoziční demonštranti sa čoraz viac radikalizujú. Masové protesty vypukli v Bielorusku po zverejnení výsledkov augustových prezidentských volieb, v ktorých Lukašenko podľa oficiálnych výsledkov zvíťazil s vyše 80 percentami hlasov, zatiaľ čo Cichanovskú podporilo desať percent voličov. Kritici však tvrdia, že hlasovanie bolo zmanipulované.