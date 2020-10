FOTO Takto sa Trump nakazil KORONAVÍRUSOM: Na podujatí v Bielom dome došlo k superšíreniu, tvrdí Fauci

WASHINGTON - Na podujatí v Ružovej záhrade Bieleho domu z 26. septembra, kde sa koronavírusom nakazil aj americký prezident Donald Trump a mnohí ďalší, došlo k "superšíreniu" vírusu. Povedal to v rozhovore pre rozhlasovú stanicu CBS News Anthony Fauci, odborník na infekčné choroby a expert Bieleho domu na nový druh koronavírusu SARS-CoV-2.

Informovala o tom v piatok agentúra DPA. "Myslím si, že dáta hovoria samé za seba. V Bielom dome sme mali podujatie, kde došlo k superšíreniu vírusu," vyhlásil Fauci v súvislosti s nedostatočným nosením rúšok v Bielom dome. "Išlo o situáciu, keď boli ľudia tesne vedľa seba a nemali rúška, čiže dáta hovoria samé za seba," dodal.

Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon

Po spomínanom podujatí v Bielom dome, kde Trump vymenoval sudkyňu Amy Coneyovú Barrettovú na Najvyšší súd, sa nákaza koronavírusom potvrdila u viac ako 30 osôb vrátane prezidenta USA a jeho manželky Melanie, Trumpovej poradkyne Hope Hicksovej či hovorkyne Bieleho domu Kayleigh McEnanyovej.

Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon

Čo sa týka Trumpovej chvály experimentálnej zmesi protilátok, vyvinutej americkou farmaceutickou spoločnosťou Regeneron Pharmaceuticals, ktorú mu lekári podávali, Fauci poznamenal, že Trump by nemal hovoriť o "liečbe". Môže to byť totiž zavádzajúce vzhľadom na to, že účinnosť tejto látky nebola doposiaľ preukázaná.

Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon

Fauci na adresu Trumpových plánov objaviť sa v sobotu na verejnosti, uviedol, že si je istý, že jeho lekársky tím mu to nedovolí, pokiaľ nebude mať negatívny test na nový koronavírus. Trump podľa nemenovaného predstaviteľa jeho administratívy usporiada v sobotu v Bielom dome prvé verejné podujatie, odkedy mu 1. októbra potvrdili nákazu koronavírusom. Ako uviedla v piatok jeho kampaň, v pondelok vystúpi na volebnom zhromaždení v meste Sanford v štáte Florida.