Trump kritizoval Facebook a Twitter za zablokovanie článku o Bidenovi

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump skritizoval v stredu sociálne siete Facebook a Twitter za to, že znemožnili zdieľanie článku, ktorý opisuje údajné korupčné praktiky demokratického prezidentského kandidáta Joea Bidena a jeho syna Huntera. Informovala o tom agentúra AFP.

Trump označil zablokovanie možnosti zdieľať či preposielať uvedený článok za "strašný" krok. "Toto je pre nich len začiatok. Neexistuje nič horšie, ako skorumpovaný politik," napísal Trump na Twitteri na margo Bidena, svojho súpera v novembrových prezidentských voľbách v USA. Dôvodom zablokovania článku denníka New York Post, týkajúceho sa údajného zapojenia Joea Bidena do podnikateľských aktivít svojho syna na Ukrajine, sú podľa oboch sociálnych sietí pochybnosti o jeho pravdivosti. "Je to súčasť nášho štandardného postupu na zníženie šírenia nesprávnych informácií," povedal hovorca Facebooku Andy Stone.

Podobne sa vyjadril aj šéf Twitteru Jack Dorsey, ktorý však zároveň vyjadril poľutovanie nad tým, že k zablokovaniu článku došlo bez náležitého vysvetlenia tohto kroku užívateľom. Denník New York Post v predmetnom článku rozoberá elektronickú korešpondenciu Bidenovho syna Huntera z apríla 2015. Konkrétne informuje o maile, v ktorom poradca členov predstavenstva ukrajinskej plynárenskej firmy Burisma Vadym Požarskyj ďakuje Bidenovi mladšiemu za pozvanie na stretnutie s jeho otcom - vtedajším viceprezidentom prezidenta Baracka Obamu - vo Washingtone.

V správe sa však neupresňuje dátum stretnutia a neexistuje ani dôkaz, že sa vôbec odohralo, pripomína AFP. Volebný štáb Joea Bidena vyhlásil, že k takémuto stretnutiu nikdy nedošlo. Prístup k tomuto mailu, ako aj ku ďalším správam údajne denník získal z počítača Bidenovho syna Huntera, ktorý si zabudol vyzdvihnúť z obchodu na opravu počítačov v apríli 2019 v štáte Delaware. Článok New York Postu podľa AFP oživil kauzu z roku 2018, ktorá spočíva v obvineniach, že Hunter Biden spoločne s otcom využili svoj vplyv a pomohli ukrajinskej spoločnosti Burisma, v ktorej predstavenstve pôsobil práve Hunter Biden. Joe Biden tieto obvinenia dlhodobo odmieta.

Nemenovaný majiteľ počítačového obchodu pre denník povedal, že odovzdal kópiu hard disku z počítača Huntera Bidena právnikovi prezidenta Trumpa Rudymu Giulianimu, ktorý ju neskôr poskytol novinám. Existenciu tohto počítača alebo spomínanej mailovej komunikácie Joe Biden nepopiera. Giuliani je však známy tým, že v minulosti šíril falošné informácie o rodine Bidenovcov a ich napojení na Ukrajinu, pripomína AFP.