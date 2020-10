Herný maratón stál chlapca (†12) život: Závislosť na hrách pochovala aj 17-ročného mladíka

Egyptskí rodičia našli svojho 12-ročného syna bez známok života. Hra "PlayerUnknown's Battlegrounds" však na jeho mobile stále bežala. Portál Ladbible, ktorý sa odvoláva na egyptské médiá, uviedol, že chlapec zomrel pred prevozom do nemocnice.

Po pitve vysvitlo, že pod smrť sa podpísala zástava srdca - školákovi s nadváhou pri niekoľkohodinovom hraní hry stúpol tlak.

Podľa organizácie Al-Azhar Fatwa Center v Káhire hry typu PlayerUnknown's Battlegrounds vyzerajú jednoducho, no iba na prvý pohľad. V skutočnosti vraj využívajú psychologické metódy, aby udržali svojich hráčov pri hraní. Organizácie v tomto súvise apeluje napríklad na učiteľov, aby sa s deťmi rozprávali o nebezpečenstve online hier.

Študent celé dni a noci presedel za počítačom

Vlani v novembri zomrel na mozgovú mŕtvicu 17-ročný Piyawat Harikun z Thajska, a to po niekoľkých dňoch a nociach hrania akčných videohier. „Môj syn bol múdry a v škole mu to išlo. Mal však veľký problém so závislosťou na hrách. Usiloval som sa ho varovať pred dlhými hodinami strávenými hraním a on mi sľúbil, že hry obmedzí. Lenže zomrel,“ uviedol jeho otec, ktorý Piyawata objavil zrúteného zo stoličky v detskej izbe. Záchranári po príjazde na miesto konštatovali smrť. „Chcem, aby smrť môjho syna bola varovaním pre rodičov, ktorých deti sú závislé na videohrách. Musia byť veľmi dôslední v tom, koľko času ich deti trávia hraním hier, inak skončia ako môj syn,“ dodal.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uznáva závislosť na hraní počítačových hier ako chorobu. Diagnóza "herná choroba (gaming disorder)" sa vzťahuje na tých, ktorí sa hrajú dlhé hodiny, a táto závislosť im mení životy.