Krutá hra osudu! Dievča (†14) zomrelo na rakovinu mozgu, keď sa podarilo získať peniaze na liečbu

LONDÝN - Naozaj krutá hra osudu. Iba 13-ročná Lily Wythe z Benfleetu v britskom Essexe zomrela po tom, čo sa podarilo získať peniaze potrebné na jej liečbu. Plánovala zásadné ošetrenie do USA, ale v sobotu ráno bohužiaľ prehrala svoj boj so zákerným ochorením.

Štrnásťročné dievča Lily Wythe z britského Benfleetu, ktorého najlepšia priateľka pomohla získať 300-tisíc libier na financovanie liečby rakoviny zachraňujúcej život, zomrelo na zriedkavú formu choroby. Informovali o tom britské noviny Mirror.

Tínedžerka mala celý život pred sebou. Len pred piatimi mesiacmi jej bol diagnostikovaný najsmrteľnejší typ detskej rakoviny, difúzny vnútorný pontínový glióm (DIPG), pričom rakovina môže byť osudná do 12 mesiacov od diagnózy, oznámili lekári. Ale rodičia Lily našli novú nádej, keď sa dozvedeli o „nádejných“ klinických pokusoch s rakovinovým nádorom na mozgu v Seattli v USA. Dozvedeli sa však aj to, že na ošetrenie budú potrebovať obrovských 300-tisíc libier.

Lilyna najlepšia kamarátka Lillie Cotgroveová (13) bola odhodlaná urobiť všetko, čo mohla, aby pomohla svojej priateľke v boji so zákernou chorobou, a tak vytvorila stránku venovanú zbierke, The One Pound Warriors. Táto stránka požiadala všetkých svojich členov o dobrovoľný dar vo výške 1 libry. Dostala množstvo podpory aj od celebrít vrátane Jonathana Rossa, Rachel Rileyovej a Gemmy Collinsovej.

Medzi Lily Wythe a Lillie Cotgrove bolo naozajstné priateľstvo Zdroj: Profimedia

Facebook stránku založila Lillie a jej mama Sarah 16. januára a jej 134-tisíc členom sa podarilo získať 230-tisíc libier iba za sedem dní. Táto suma sa pripočítala k 78-tisícom libier získaným na samostatnej stránke GoFundMe, ktorá bola vytvorená v novembri 2019.

Jej rodina so zlomeným srdcom oznámila, že v sobotu 15.februára ráno, bohužiaľ, prehrala svoj boj s rakovinou. Vo štvrtok začala mať záchvaty a tak bola umiestnená na jednotku intentízvnej starostlivosti v nemocnici Addenbrooks v Cambridge. O dva dni neskôr zomrela. „Život je tak nespravodlivý," uviedla zronená matka.

Lily Wythe Zdroj: Brain Tumour Research ​

Lily bola vždy veľmi šťastným dievčaťom. Vždy si všetko plánovania, milovala varenie, nakupovanie a bola veľmi pozitívne naladená, rovnako ako všetci v jej rodine, uviedla matka. V škole ju bavili všetky predmety a vždy sa snažila zarobiť si a prilepšiť si k vreckovému, čo zahŕňalo aj výrobu náramkov a produkty na starostlivosť o pleť.