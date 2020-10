Muž preklína deň, keď sa stal lekárom: VIDEO Stal sa terčom brutálneho útoku príbuzných obete KORONAVÍRUSU

„Všetci doktori majú strach. Zadržíme dych vždy, keď pacient zomrie,“ povedal niekoľko týždňov po útoku Šajbání vo svojom dome v Kufe. Rovnako ako kolegovia bojuje s pribúdajúcimi prípadmi covidu-19 v zdravotníckom systéme, ktorý sa roky rozkladá kvôli bojom a nedostatku peňazí. Teraz zdravotníkov navyše ohrozujú rozčúlení príbuzní mŕtvych. Od začiatku epidémie už bolo napadnutých niekoľko desiatok lekárov.

OSN upozornila, že by sa situácia okolo epidémie v Iraku mohla vymknúť kontrole. Úrady uvoľnili mnohé obmedzenia, znova sa otvorili reštaurácie a mešity, aj keď hranica zostala pre pútnikov v čase šiitskej púti uzavretá.

V Iraku denne pribúda niekoľko tisíc nových infikovaných, celkom ich bolo zaregistrovaných vyše 300.000. Zomrelo viac ako 8 000 pacientov a zdravotníci počítajú s novým nárastom prípadov.

Incident, pri ktorom bol zbitý Šajbání, zachytila bezpečnostná kamera, a z nej sa dostal na sociálne siete, aj keď Šajbání nevie, akou cestou. Pacienta mu do nemocnice priviezli v kritickom stave. „Nenávidím sa a nenávidím deň, keď som sa stal v Iraku lekárom. Priviezli pacienta v konečnom štádiu a on zomrel. A chcú, aby zodpovednosť nieslo zdravotníctvo,“ povedal k tomu Šajbání.

VÝSTRAHA! Video obsahuje násilnosti a je nevhodné pre deti a ľudí s citlivejšou povahou

