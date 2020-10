Otvorená SPOVEĎ Navaľného po otrave: Necítiš bolesť, ale vieš, že umieraš! Za zločinom je Putin

Opozičník podľa Putinovho hovorcu dostáva inštrukcie od americkej výzvednej služby CIA. Agentúra Reuters k tomu píše, že je to zrejme prvýkrát, kedy ruské úrady priamo obvinili predného Putinovho kritika zo spolupráce so zahraničnou rozviedkou.

Cítim obrovskú vďaku

Podľa Nemecka bol kritik Kremľa otrávený nervovo paralytickou látkou zo skupiny novičok, ktorú vyvíjal niekdajší Sovietsky zväz. Opozičník zdôraznil, že sa nebojí a že sa chce do Ruska vrátiť, lebo nechce byť v exile vodcom. Na začiatku rozhovoru Navaľnyj povedal: „Je pre mňa také emotívne, že nemeckí politici a Angela Merkelová sa zaujímali o môj osud a zachránili mi život. Lekári v Charité zachránili môj život druhý raz, a čo je najdôležitejšie, vrátili mi moju osobnosť. Prvá vec, ktorú chcem povedať, je, že cítim obrovskú vďaku voči všetkým Nemcom,“ povedal.

Zdroj: SITA/AP/Markus Schreiber, Instagram.com/navalny

Obviňuje Putina

Potom pokračoval slovami: "Tvrdím, že za zločinom stál Putin, a nemám žiadne ďalšie verzie toho, čo sa stalo," povedal Navaľnyj časopisu Der Spiegel. "Nehovorím to, aby som si polichotil, ale vychádzam z faktov. Hlavným faktom je novičok," uviedol. Ak by za činom nebol Putin, bolo by to podľa Navaľného ešte horšie. "Ak by prístup k tejto bojovej látke nemali traja ľudia, ale 30, potom by to bola celosvetová hrozba. To by bolo strašné," povedal.

Zdroj: SITA/Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

„Nemám iné vysvetlenie pre to, čo sa stalo,“ vraví. Nariadiť výrobu novičoku podľa neho môžu len dvaja ľudia – hlava tajných služieb FSB alebo SVR, teda zahraničnej rozviedky, a možno ešte GRU (vojenská rozviedka). „Putin tvrdí, že sám som mohol vyrobiť novičok a otráviť sa – to je nemožné,“ dodáva. „Ak je vám známa ruská realita, potom viete, že hlava FSB, Alexander Bortnikov, a hlava SVR, Naryškin, ako aj šéf GRU nemôžu robiť také rozhodnutia bez Putinovho pokynu,“ hovorí Navaľnyj.

Nechceli z neho martýra

Podľa neho si Kremeľ neželal, aby zomrel v Omsku, lebo tak by sa stal martýrom. Preto nakoniec povolili jeho prevoz do Nemecka. „Putin vie o mne všetko. Žijem pod totálnym dohľadom. Vie, že nie som oligarcha, ani tajný agent, že som politik. Ale niečo sa zmenilo: protesty proti Lukašenkovi v Bielorusku, protesty v Chabarovsku proti prokremeľskej strane…“ vysvetlil Navaľnyj.

Zdroj: SITA/AP/Markus Schreiber

Ostrá reakcia Moskvy na rozhovor

Predseda dolnej komory ruského parlamentu Vjačeslav Volodin v reakcii na interview označil Navalného za "nehanebného darebáka", pretože "Putin mu zachránil život", rovnako ako ruskí piloti a lekári. Navaľného tvrdenie podľa Volodina logicky zapadá do úvah, že incident zinscenoval Západ, aby vyvolal v Rusku napätie, a tým zabránil Rusku pomôcť obhajovať suverenitu spojeneckého Bieloruska. Putinov hovorca Dmitrij Peskov podľa agentúry TASS uviedol, že s Navaľným pracujú západné tajné služby, konkrétne "v týchto dňoch špecialisti americkej Ústrednej spravodajskej služby CIA", a že to "nie je prvýkrát, čo mu dávajú rôzne inštrukcie".

Zdroj: SITA/AP/Evgeny Feldman

Žaloba na Peskova

"V prvom rade podám žalobu na Pesskova," napísal v reakcii na vyhlásenie hovorcu Kremľa Navaľnyj. "Po druhé žiadam, aby boli publikované dôkazy a fakty potvrdzujúce moju prácu so špecialistami z CIA'. Ukážte to v televízii v hlavnom vysielacom čase," odkázal Navaľnyj. V rozhovore Navaľnyj tiež uistil, že sa vráti do Ruska. "Ak by som sa nevrátil, znamenalo by to, že Putin dosiahol, čo chcel. A mojou prácou je zostať tým, kto sa nebojí. A ja sa nebojím," vraví Navaľnyj.

Osudové okamihy

Novinári sa Navaľného pýtali ako sa začal ten osudový deň: „Bol pekný deň. Točili sme video pre regionálnu kampaň a všetko šlo podľa plánu. Pohodlne som sa usadil a tešil na pokojný let, počas ktorého môžem pozerať seriály,“ povedal Navaľnyj.

Z momentov pred kolapsom si vybavuje, že sedí pohodlne v lietadle a teší sa domov. "Cítim sa dobre, rovnako ako na letisku. A potom ... To je ťažké popísať, pretože to nie je možné k ničomu prirovnať," uviedol s tým, že látka preťaží nervový systém ako hackerské DDoS útok na počítač. "Nemôžeš sa sústrediť. Cítim, že niečo je zle, vyráža mi studený pot. Prosím Kiru (Jarmyšovú, Navaľného hovorkyňu - pozn. red.) vedľa ma o vreckovku. Potom jej hovorím: Hovor so mnou! Musím počuť hlas. Pozerá na mňa ako na blázna a začína na mňa hovoriť," spomína.

Neskôr odišiel na toaletu, kde sa opakovane umýval vodou. "Potom som si pomyslel, že keď teraz nevyjdem, už sa von nikdy nedostanem. Ten kľúčový dojem bol ten, že necítiš žiadnu bolesť, ale vieš, že umieraš," povedal. K svojmu prekvapeniu stevard po odchode z toalety povedal, že bol otrávený. "Potom si pred neho líham na zem, aby som zomrel. On je ten posledný, koho vidím," uviedol. "A posledné, čo počujem, keď už ležím na zemi, je: Máte srdcové problémy?" povedal. Vybavuje si ešte akési hlasy a volania nejakej ženy, aby zostal pri vedomí.

Navaľnyj predpokladá, že sa otrávil kontaktom s kožou. Mohol sa dotknúť čohokoľvek, napríklad sprchy, toalety či tašky. Preto trvá na tom, aby mu Rusko vrátilo jeho oblečenie.

Preprava do Nemecka

Navaľnyj bol letecky prepravený z Ruska do Berlína v auguste po tom, čo skolaboval počas vnútroštátneho letu z Tomska do Moskvy. Kvôli Navaľnému lietadlo pristálo v Omsku, kde bol hospitalizovaný a neskôr prepravený do berlínskej nemocnice Charité. Tu sa liečil 32 dní, než bol minulý mesiac prepustený. Teraz sa zotavuje na neznámom mieste v Berlíne. Predpokladá sa, že vodcovi ruskej opozície bude trvať najmenej jeden mesiac, než znovu získa kondíciu, aby sa mohol vrátiť do vlasti a obnoviť politickú činnosť.

Ako sa cíti?

O zdravotnom stave uviedol, že je slabý, ale každým dňom silnie. "Ešte nedávno som zvládol len desať schodov, teraz vyjdem do piateho poschodia," povedal. "Najdôležitejšie pre mňa je, že moje duševné schopnosti sú späť," povedal.

Navaľného naďalej trápia problémy so spánkom. "Predtým som sa ľuďom s problémami so spánkom smial," priznal s tým, že bez práškov na spanie nie je schopný zaspať.

Návšteva kancelárky

V nemocnici navštívila Navaľného nemecká kancelárka Angela Merkelová. Túto schôdzku, ktorá sa odohrala pred týždňom, označil opozičník za nečakanú, súkromnú a za gesto. "Otvorili sa dvere, vstúpil môj lekár a Merkelová," povedal. "O podrobnostiach nemôžem hovoriť, ale nehovorili sme o ničom tajnom alebo bombastickom," uviedol. „Bol som prekvapený, ako detailne pozná Rusko a môj prípad. Niektoré detaily vedela lepšie ako ja sám. Poďakoval som jej za jej účasť a ona mi povedala: Urobila som, čo bolo mojou povinnosťou," dodal.

Navaľnyj naďalej zostáva v Berlíne, kde si prenajal byt. Svoje dni považuje za jednotvárne. "Každý deň cvičím, inak nerobím nič," opísal dennú rutinu. Okrem toho chodí na prechádzky, alebo sa snaží pracovať na počítači, povedal pre Der Spiegel. Podľa lekárov sa môže zotaviť na 90 a možno až na 100 percent. "Nikto ale nevie, v zásade som niečo ako pokusný králik," uviedol.

Berlín spoločne s Európskou úniou od Ruska žiadajú vysvetlenie Navaľného ochorenia. Kremeľ poprel akúkoľvek účasť na incidente a uviedol, že ešte nevidel dôkazy o spáchaní trestného činu.