KORONAVÍRUS Opatrenia proti šíreniu nákazy britská vláda rozširuje do ďalších miest

"Rozširujem dnes opatrenia, ktoré od začiatku tohto týždňa platia na severovýchode krajiny, na širší región mesta Liverpool, mestá Warrington, Hartlepool a Middlesbrough," uviedol Hancock. Povedal, že chápe obavy rôznych pohostinstiev a reštaurácií, ktoré v Anglicku, Škótsku a Walese v snahe zastaviť šírenie druhej vlny vírusu zasiahli opatrenia v súvislosti s obmedzením otváracích hodín do 22.00 h.

"Urobíme všetko pre to, aby sme ich (pohostinstvá) podporili a zároveň konali dostatočne rýchlo v snahe udržať šírenie vírusu pod kontrolou. Viem, že tieto opatrenia sú tvrdé a znamenajú ďalšie sebaobetovanie sa," dodal Hancock.

Vo viacerých mestách vo Walese začal cez víkend platiť tzv. lockdown. Od soboty večera (od 18.00 h miestneho času) je uzatvorené mesto Llanelli a od nedele večera (tiež od 18.00 h) aj dve najväčšie waleské mestá Cardiff a Swansea. Obyvatelia týchto miest budú mať okrem iného zakázané navštevovať sa s ľuďmi z iných domácností. Rovnaké obmedzenia platia aj v menších waleských mestách a obciach.

V Anglicku, kde počet nových prípadov v ostatnom čase narastá obzvlášť rýchlo, môžu od uplynulého štvrtka fungovať už len pohostinstvá, bary a reštaurácie s obsluhou a byť otvorené maximálne do 22.00 h (23.00 h SELČ). Nové opatrenia oznámil minulý utorok britský premiér Boris Johnson s tým, že by mohli platiť až nasledujúcich šesť mesiacov. Johnson tiež zdôraznil, že ľudia by mali opätovne začať pracovať z domu, ak majú takú možnosť.