Vážne znepokojenie Merkelovej: V Nemecku môže pribúdať aj vyše 19-tisíc prípadov denne

"Vývoj počtu nakazených nás mimoriadne znepokojuje," citoval Merkelovú jej hovorca Steffen Seibert. "Na niektorých našich európskych priateľoch vidíme, kam by to mohlo viesť," dodal. Merkelová upozornila na to, že ak bude aktuálny trend pokračovať, počet nakazených sa zo súčasných približne 2000 denne môže do Vianoc zvýšiť až na 19.200 nových prápadov denne. Situáciu, čo sa týka možného nárastu nakazených, pritom prirovnala k vývoju vo Francúzsku.

Je potrebné spraviť všetko pre to, aby sa počty nakazených nešírili exponenciálne, vyzvala Merkelová. V súvislosti s prudkým nárastom nakazených v niektorých regiónoch uviedla: "Tie sa musia bezodkladne dostať opäť pod kontrolu. Nemôžeme dopustiť, aby sa vírus znova exponenciálne šíril v niektorých oblastiach," zdôraznila.

Merkelová kritizovala i nedostatočné opatrenia v boji proti koronavírusu v metropole Berlín a vyjadrila pochybnosti nad tým, že by sa tamojší predstavitelia skutočne usilovali zastaviť šírenie nákazy. "V Berlíne sa musí niečo udiať," povedala.

V utorok sa uskutoční videkonferencia kancelárky Merkelovej s predsedami vlád 16 spolkových krajín, ktorej cieľom je dohodnúť sa na jednotnej koronavírusovej politike. Prioritu budú mať pritom školy, predškolské zariadenia a hospodárstvo krajiny. "Udržať v chode ekonomiku, nechať otvorené školy a škôlky - futbal je nateraz druhoradý," citoval Merkelovú denník Bild.

Nemecká vláda apelovala na obyvateľov krajiny, aby dodržiavali prísne hygienické opatrenia vrátane nosenia rúšok v situáciách, keď nie je možné zachovať fyzický odstup.