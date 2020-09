VIDEO Vyšetrovatelia preskúmali miesto nehody: Objavili čierne skrinky, prezident vyhlásil štátny smútok

Vojenskí experti zároveň preskúmali miesto nešťastia neďaleko mesta Čuhujiv v Charkovskej oblasti so zámerom zistiť presnú príčinu havárie, uviedol ukrajinský minister obrany Andrij Taran, citovaný tlačovou agentúrou DPA.

Zdroj: SITA/Kharkiv Regional State Administration via AP

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý v sobotu pricestoval na miesto tragédie, vyhlásil 26. september za deň štátneho smútku. Prezident zároveň nariadil prerušenie všetkých letov daného typu lietadla, až pokiaľ nebudú známe príčiny piatkovej havárie. Predbežnú správu od vyšetrovateľov požaduje do 25. októbra.

#Breaking#Ukraine plane crash: At least 22 dead after military plane burst into flames while landing #video#UkrainePlaneCrash #PlaneCrash



