Je to vôbec možné? Briti chcú úmyselne nakaziť ľudí KORONAVÍRUSOM, vláda nechce nič povedať

Môže to byť naozaj pravda? Podľa správy Financial Times sa vo Veľkej Británii majú čoskoro začať klinické koronavírusové štúdie s dobrovoľne testovanými osobami. Preto je potrebné otestovať účinnosť možných kandidátov na vakcíny priamo na ľuďoch. Program údajne podporovaný vládou sa má začať v januári 2021 v karanténnom zariadení, pravdepodobne v Londýne. Financial Times vo svojej správe odkazuje na zasvätených, ktorí sú údajne priamo zapojení do projektu.

Podľa všetkého vedci majú v pláne infikovať okolo 2 000 ľudí so Sars-CoV-2. Podľa Financial Times sa koronavírusová štúdia uskutočňuje v spolupráci s Imperial College London. To zase zatiaľ nepotvrdilo účasť. "Imperial College a niekoľko partnerov sa naďalej intenzívne podieľa na výmenách výskumu o Covid-19. Okrem toho nemáme momentálne nič, čo by sme mali hlásiť," uviedla hovorkyňa univerzity.

Vláda mlčí

Britská vláda mlčí o plánovanej štúdii s koronavírusovými vakcínami

Na vykonanie takýchto lekárskych testov je potrebné povolenie od lekárskeho schvalovacieho a dozorného orgánu pre lieky (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA), ktorý by bol zodpovedný za bezpečnosť vykonania testov a dokumentáciu v prípade, keby sa niečo pokazilo.

MHRA ani britská vláda sa k správe z médií zatiaľ nevyjadrili. Farmaceutické spoločnosti, ktoré môžu byť do projektu zapojené, tiež neboli uvedené.