EÚ optimisticky verí v dohodu na poslednú chvíľu so Spojeným kráľovstvom, tvrdí Klus

Dôležitou súčasťou rokovaní ministrov bola aj otázka aktuálneho vývoja rozhovorov o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom po skončení prechodného obdoba, čo nastane 31. decembra tohto roka. Klus pripomenul, že rokovania sa blížia ku koncu a doteraz nebol dosiahnutý žiadny viditeľný pokrok, pričom situáciu v septembri skomplikoval aj návrh britského zákona, ktorý protirečí niektorým ustanoveniam dohody o brexite.

"Verím v jednotu EÚ a som presvedčený, že aj britská strana má záujem dohodnúť sa," uviedol Klus. Dodal, že na utorňajších rokovaniach prevládal názor, že zostáva málo času do ukončenia rokovaní (mali by mali sa uzavrieť v polovici októbra), ale aj napriek tomu Únia zostáva optimistická. "Uvedomujeme si, že dohoda je to, čo by pomohlo nielen 27-člennej Únii, ale aj Británii. Čokoľvek iné je situácia, v ktorej nevyhráva žiadna zo strán," konštatoval Klus. Dodal, že Európska komisia má mandát od členských krajín, aby naďalej rokovala s Londýnom a pokúsila sa dosiahnuť čo najlepšie podmienky budúceho partnerstva.

Britský premiér Boris Johnson dal v septembri jasne najavo, že ak sa nepodarí uzavrieť dohodu do 15. októbra, aby sa o nej mohlo hlasovať na októbrovom summite EÚ (15.-16.10.), Londýn je pripravený na scenár bez dohody. Klus aj napriek tomuto postoju britskej strany tvrdí, že doterajšia prax náročných rokovaní potvrdila, že "dobré rozhodnutia sa nerodia ľahko" a pripom,enulupozornil, že aj vlani pri rokovaniach o dohode o brexite sa táto dohoda na poslednú chvíľu predsa len zrodila.

"V tomto smere boli optimistickí aj naši priatelia z Írska, ktorého sa tento stav bezprostredne a najviac dotkne. V takomto optimizme sme sa dnes rozišli a veríme, že sa to nakoniec predsa len podarí," uzavrel Klus.