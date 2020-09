Svet sa nesmie prenechať rivalite medzi Čínou a USA, tvrdí Macron

PARÍŽ - Európa sa nepridá ku kroku Spojených štátov, ktoré počas uplynulého víkendu jednostranne znovu zaviedli sankcie OSN voči Iránu. Povedal to v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron počas svojho príhovoru na 75. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. Podľa neho by to mohlo podkopať jednotu Bezpečnostnej rady OSN a zvýšiť napätie v oblasti Blízkeho východu. Informovala o tom agentúra AFP.

Macron kritizoval politiku "maximálneho tlaku" amerického prezidenta Donalda Trumpa voči Iránu. Trump totiž podľa neho Macrona nedokázal obmedziť zasahovanie Teheránu do diania v regióne, ani zabezpečiť, aby Irán nezískal jadrovú zbraň.

Irán v roku 2015 uzavrel dohodu s piatimi stálymi členmi Bezpečnostnej rady OSN (Spojenými štátmi, Ruskom, Čínou, Francúzskom, Britániou) a Nemeckom. USA pod vedením prezidenta Donalda Trumpa od dohody v máji 2018 jednostranne odstúpili a uvalili na Teherán sériu sankcií.

Jadrová dohoda zaväzuje Teherán k výraznému obmedzeniu jeho jadrových kapacít výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií. Francúzsko, Británia a Nemecko budú aj naďalej trvať na plnej implementácii jadrovej dohody s Iránom a "nebudú tolerovať jej porušenia zo strany Iránu", ubezpečil Macron. Irán totiž v reakcii na odstúpenie USA od dohody začal postupne zintenzívňovať svoje aktivity nad dohodnuté limity.

Francúzsky prezident zopakoval výzvu na rokovanie o širšej dohode, ktorá by obmedzila zasahovanie Iránu do diania v iných krajinách v regióne a obmedzila by iránsky program týkajúci sa balistických rakiet.

Macron vo svojom prejave upozornil na to, že svetoví lídri by nemali dopustiť, aby svetu dominoval mocenský zápas medzi Pekingom a Washingtonom. "Dnešný svet sa nesmie prenechať súpereniu medzi Čínou a Spojenými štátmi, bez ohľadu na to, akú globálnu váhu majú tieto mocnosti," povedal.