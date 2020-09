KORONAVÍRUS Izraelský minister vyzval pútnikov, ktorým Ukrajina zamietla vstup, aby sa vrátili

"Ukrajina oznámila, že neumožní vstup cez hraničné priechody ani len malej delegácii. Našich občanov (preto) vyzývam, aby sa vrátili do Izraela a po príchode dodržali karanténne nariadenia," napísal na Twitteri Zeev Elkin, ktorý je izraelským ministrom vyššieho vzdelávania i ministrom vodných zdrojov a pochádza z Ukrajiny. Bieloruská pohraničná stráž umožnila v uplynulých dňoch stovkám pútnikov vstup do neutrálneho pásma, ukrajinské úrady ich však následne na svoje územie nevpustili.

Ukrajina totiž zaznamenáva výrazný nárast prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a v rámci boja proti šíreniu tejto infekcie obmedzila do 28. septembra vstup cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti do krajiny. Židovskí pútnici začali prichádzať na ukrajinské hranice z Bieloruska už v pondelok popoludní. Chceli sa odtiaľ dostať do mesta Umaň, aby tam oslávili židovský Nový rok a navštívili hrob jedného významného rabína.

Dvojdňové oslavy Nového roka, sviatku Roš ha-šana, sa začínajú tento piatok západom slnka. Umaň sa nachádza v Čerkaskej oblasti v strednej časti Ukrajiny a je pútnickým miestom chasidských židov, ktorí tam prichádzajú z rôznych krajín sveta, aby sa modlili pri hrobe duchovného mentora hnutia braclavských chasidov - rabína Nachmana, ktorý zomrel v roku 1810. Tisíce veriacich navštevujú rabínov hrob najmä počas tzv. vysokých židovských sviatkov. Tento rok však bola púť zrušená pre opatrenia zavedené v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2.