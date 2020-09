Hrozivá predpoveď OSN: Takto bude na tom svet s pitnou vodou o tridsať rokov

Z ľadovej vrstvy na Himalájach každoročne ubudne 35 centimetrov z hrúbky. Ilustračné foto

Zdroj: pixabay

NEW YORK - O tom, čo môže spôsobiť a už spôsobuje globálna zmena, sa napísalo už mnoho. Najnovšia správa OSN však prišla s ďalším varovaním. Do roku 2050 má 3,2 miliardy ľudí trpieť nedostatkom pitnej vody. A to nie je všetko! Počet ľudí, ktorí budú žiť v oblastiach s nedostatkom vody stúpne do roku 2050 až o 60 percent.