KORONAVÍRUS v Európe ešte neudrel naplno: Šéf WHO očakáva nárast počtu obetí

KODAŇ - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) očakáva, že počet obetí choroby COVID-19 v Európe stúpne v mesiacoch október a november. Momentálne je smrtnosť na toto ochorenie stabilná - napriek nárastu počtu prípadov v Európe. Podľa agentúry AFP to v pondelok uviedol riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge.

"Bude to čoraz tvrdšie. V októbri, novembri sa dočkáme vyššej smrtnosti," uviedol Kluge. AFP dodala, že Európa momentálne zažíva nárast počtu nakazených i chorých, aj keď počet úmrtí zostáva relatívne stabilný.

Kluge podľa AFP uviedol, že "ocitli sme sa v období, keď krajiny nechcú počuť tento druh zlých správ". "A ja to chápem," dodal. Zároveň však tlmočil aj "pozitívnu správu", že pandémia sa "skôr či neskôr" zastaví. Hans Kluge však súčasne varoval pred vierou v to, že koniec pandémie sa bude zhodovať s ukončením stále prebiehajúceho vývoja vakcíny. "Samozrejme, že nie," upozornil Kluge. Vysvetlil, že "ani nevieme, či bude vakcína účinná vo všetkých častiach populácie." Spresnil, že "dostávame určité náznaky, že bude účinná pre niektoré (časti populácie), ale pre iné nie."

Upozornil, že ak bude potrebné objednať si rôzne vakcíny, z logistického hľadiska to bude "zlý sen". Konštatoval, že "koncom tejto pandémie bude, keď sa ako komunita naučíme s touto pandémiou žiť. A to závisí od nás." WHO pre Európu zvolala na pondelok a utorok zástupcov všetkých svojich 50 členských štátov, aby diskutovali o reakcii na pandémiu a dohodli sa na stratégii WHO pre najbližších päť rokov.

Z bilancie, ktorú v noci na pondelok zverejnila Univerzita Johnsa Hopkinsa vyplýva, že od začiatku pandémie do pondelňajšieho rána sa koronavírusom nakazilo 28 miliónov 996.407 ľudí. Obeťou tohto vírusového ochorenia sa stalo 923.883 ľudí, vyliečilo sa z neho 19,5 milióna ľudí.