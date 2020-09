Rozzúrená cestujúca nechutne urazila letušku: Trest ju neminul

"Nikoho nezaujímajú vaše stupídne pravidlá alebo problémy s nosom," napísala na papierové vrecko proti nevoľnosti letuške v narážke na to, že ju niekoľkokrát upozornila, že si má dať rúško aj cez nos. Potom v odkaze pokračovala: "Vaša výplata ide z našich peňazí," a tiež sa posťažovala na drzý prístup.

To však žene ani zďaleka nestačilo. Za to, že ju letuška stále upozorňovala na to isté, ju nazvala nacistkou a slúžkou.

"Je mi zle už len z toho, že musíme počúvať niekoho, kto zbiera naše odpadky a servíruje hrozné jedlo. Keby ste nerobila túto prácu, upratovala by ste izby v moteli," napísala v odkaze nazúrená cestujúca, ktorá popísané vrecko letuške odovzdala pri vystupovaní z lietadla.

Reakcia spoločnosti American Airlines nenechala na seba dlho čakať a cestujúcej udelila doživotný zákaz lietať s touto spoločnosťou. Hovorca spoločnosti k prípadu povedal: "Vyšetrujeme incident, pri ktorom jedna z klientok odovzdala našej zamestnankyni urážlivý a hanlivý odkaz. Táto zákazníčka už s nami lietať nebude. Naši stevardi sú profesionáli, ktorí hrajú kľúčovú úlohu v dodržiavaní pravidiel na palube, nebudeme preto voči nim tolerovať nevhodné správanie."

Podobný prípad sa odohral aj v júli u tej istej spoločnosti. American Airlines zakázala letieť žene, ktorá si odmietla nasadiť rúško.