Detská oslava sa zmenila na nočnú moru: VIDEO Zastrelili dievčatko (†7)! Záhadný prípad

Podľa medializovaných informácií sa dievča zúčastnilo narodeninovej oslavy iného dieťaťa. V sobotu večer okolo 19.40 h stálo dievča pred domom s ďalšími ľuďmi. Zrazu išlo okolo auto a padlo z neho smerom k skupinke niekoľko výstrelov.

Dievčatko zomrelo v nemocnici

Okrem dievčaťa nebol nikto zasiahnutý. Polícia po príchode zistila, že dievča je ťažko zranené. Odviezli ho do nemocnice. Tam ho však už lekári nedokázali zachrániť. Stále nie je jasné, koľko guliek dievča zasiahlo. O páchateľoch tiež nie je nič známe. Vyšetrovanie prevzalo oddelenie vrážd.

V USA sa stále znova a znova dochádza k streľbe z idúceho auta. A stále znova sa do rany dostanú aj deti. Takto zomrel aj dvojročný chlapec začiatkom augusta, keď strelec zahájil paľbu v St. Joseph v Missouri. Minulú nedeľu v texaskom Houstone bola 15-ročné dievča do krku. Niekoľko dní predtým zomrel v Madisone vo Wisconsine 11-ročný chlapec strelou do hlavy.