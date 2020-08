Desivé VIDEO z festivalu: Dievčatko odniesol šarkan! Lietalo nad hlavami vystrašených rodičov

TAIWAN - V nedeľu sa na Taiwane odohrali hrozivé scény. Trojročné dievča sa zamotalo do svojho šarkana a ten ho vyniesol do vzduchu. Návštevníci dramatickú situáciu zachytili na videu.

Desiatky metrov vysoko vyletel šarkan na jednej lúke na Taiwane. Šokujúce na to celom je, že konci dlhej stuhy látky viselo malé trojročné dievčatko, ktoré sa do nej zamotalo, píše Taiwan News. Dieťa lieta vzduchom ako list zo stromu, zatiaľ čo svedkovia udalosti kričia od hrôzy. Všetko zachytila kamera.

Dievčatko vyletelo do vzduchu

Nite sa zachytili na bruchu dievčatka a to zostalo vo vzduchu niekoľko sekúnd. S ďalším poryvom vetra sa šarkan zniesol zase k zemi.

Len škrabance

K dievčatku sa okamžite vrhli ľudia, aby jej zabránili v ďalšom nedobrovoľnom lete a priviedli ju do bezpečia. Let na šarkanovi zanechal na dievčatku len malé škrabance na krku a na tvári a obrovskú hrôzu. Podľa správ sa incident odohral na festivale drakov v meste Hsinchu na severe ostrova. Starosta mesta Hsinchu na sociálnej sieti Facebook uviedol, že dievčatko odviezli do nemocnice. Zároveň sa ospravedlnil a dvojdňový festival predčasne ukončil.