Dovolenka s koronou! Cestovka pre Čechov a Slovákov v Chorvátsku čelí škandálu: Masová nákaza na párty

PRAHA - Česi sa nepoučili. Napriek varovaniam, aby počas párty v Zrce dodržiavali hygienické odporúčania, začali sa opäť objavovať obrázky ako sprievodca nalieva viacerým ľuďom nápoj priamo z fľaše do úst. Pripomína to nedávny incident v pražskom podniku Techtle Mechtle. Hlavná epidemiologička Jarmila Rážová a minister zdravotníctva bojú na poplach. Epidemiológ Roman Prymula tvrdí, že by bolo vhodné sprísniť pravidlá pre Čechov v Chorvátsku, podobne ako to urobilo Rakúsko.

Párty Pláž Zrce sa nachádza na chorvátskom ostrove Pag. Práve sem smerujú Česi, ale aj Slováci, aby si užili poriadnu zábavu, píše Blesk.cz. Video, ktoré sa objavilo na sociálnych, ukazuje, ako ľudia hazardujú so svojím zdravím.

Pitie z jednej fľaše

Na záberoch je vidieť, ako český turistický sprievodca dáva napiť ľuďom z jednej fľaše. Všetci sedia pri bazéne s otvorenými ústami a zaklonenou hlavou a čakajú na svoju dávku.

Spomínané video už videl aj rezort zdravotníctva.

Organizátorom týchto zájazdov je firma Party kýbl. Firma neodpovedala na otázky Blesku, či má firma nejaké vnútorné hygienické pravidlá a či je podľa nej správanie jej zamestnanca v poriadku.

Ministrovi vadí tesný kontakt

Minister zdravotníctva Adam Vojtěch k tomu povedal: "Ja tomu rozumiem, že sa ľudia chcú baviť, ale v súvislosti s covid-19 so sebou táto zábava nesie významné riziká."

Pripomína princípy, ktoré by mali ľudia na dovolenkách, ale aj doma dodržovať: rozostupy, rúška a umyté ruky. Snímky sú však jasným dôkazom, že výzvy ministra tam nikto neberie vážne.

"Na videu naopak dochádza k tesnému kontaktu medzi účastníkmi akcie pitím z jednej fľaše, obdobne tomu bolo v Prahe v klube Techtle Mechtle. Následky v podobe dvoch stoviek pozitívnych prípadov a zásah aj do zdravotníckych zariadení a domovov pre seniorov sú nám všetkým známe," vysvetlil minister.

Pitie z jednej slamky je horšie

Podobne ako minister, kritizuje správanie ľudí v Chorvátsku aj epidemiológ Roman Prymula:"Úplne zodpovedné správanie to nie je, ak to tam konzumujú týmto spôsobom."

Len nedávno sa odohral podobný prípad v pražskom kliube Techtle Mechtle, v ktorom ľudia pili drink so spoločnej slamky. V súvislosti s týmto prípadom evidovali až 165 nakazených.

Prymula k tomu dodáva: "Ak by to bolo z fľaše bez kontaktu s tou fľašou, tak to riziko je výrazne menšie, ako pitie z jednej slamky, to je potreba povedať."

Hlavná hygienička zastáva podobný názor. Tiež si myslí, že takéto akcie sú z epidemiologického hľadiska problematické. "Ak navyše účastníci napríklad pijú z jednej fľaše, riziko prenosu eventuálnej nákazy sa ešte zvyšuje," vysvetlila.

Rážová pripomína tiež vydané odporúčania, ktoré boli práve určené ľuďom, ako sú tí, ktorý sa prišli zabávať na ostrov Pag. Vysvetlila: "Odporúčania sme vydali v súvislosti s častým výskytom prípadov nákazy covid-19 u účastníkov hromadných akcií v priebehu dovolenky v Chorvátsku."

Ľudia, ktorí sa vracajú z takýchto akcií by mali nosiť rúška, vyhýbať sa spoločnosti iných ľudí a sledovať svoj zdravotný stav, hovorí Rážová.

Prísnejšie opatrenia?

Na videu nie je zreteľne vidieť, či sa účastníci zábavy dotýkajú fľaše ústami. Keby to tak bolo, tak riziko by bolo podľa Prymulu omnoho väčšie.

Prymula tiež pripustil sprísnenie pravidiel pre cestujúcich Čechov do Chorvátska, podobne ako to urobilo Rakúsko. "O tomto asi budeme musieť hovoriť, pretože tak ako Rakúsko pristúpilo k určitému sprísneniu, si myslím, že by sme o tom mali začať hovoriť aj my."

Chorvátsko už zaradili medzi rizikové krajiny Slovinsko a Rakúsko. Znamená to, že prejazd cez tieto štáty je možný. Cez Slovinsko nesmie trvať viac ako 12 hodín, v prípade Rakúska to musí byť prejazd bez zastávky.

Počas týždňa do 19. augusta si nákazu z Chorvátska do domovskej krajiny prinieslo 35 Čechov, píše Blesk.cz. Od začiatku prázdnin tak narástol počet prinesených nákaz na 142 prípadov.