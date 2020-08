Izraelský parlament schválil posunutie hlasovania o rozpočte: Vyhol sa tak voľbám

Ak by izraelský parlament (Kneset) zákon neodobril, automaticky by sa totiž musel rozpustiť, približuje DPA. V súlade s koaličnou dohodou, ktorú po marcových voľbách uzavrela strana premiéra Benjamina Netanjahua Likud s centristickým blokom Modrá a biela (Kachol lavan) súčasného ministra obrany Bennyho Ganca, mal byť nový dvojročný rozpočet schválený do 25. augusta.

Ganc s Netanjahuom sa však na rozpočte nevedeli dohodnúť. Likud žiadal, aby bol z dôvodu pandémie nového koronavírusu prijatý rozpočet len na zvyšok roka 2020. Modrá a biela (Kachol lavan) naopak trvala na dvojročnom rozpočte - na roky 2020 a 2021.

Netnajahu ešte v nedeľu oznámil, že prijal kompromisné riešenie na odklad prijatia rozpočtu, ktoré navrhol Gancov blok. Po tom, ako návrh schválil v druhom a treťom čítaní v pondelok večer aj Kneset, a to pomerom hlasov 67:37, majú teraz koaliční partneri do 23. decembra čas (a teda 120 dní) na to, aby sa na rozpočte dohodli.