Kritik Kremľa Navaľnyj je v Berlíne pod štátnou ochranou: Neustály dozor polície

BERLÍN - Prominentný kritik Kremľa Alexej Navaľnyj, ktorého vo štvrtok z dôvodu možnej otravy hospitalizovali v ruskom meste Omsk, a v noci na sobotu lietadlom previezli do nemeckej metropoly Berlín, je pod nemeckou štátnou ochranou, ktorú počas liečby v Berlíne zabezpečuje polícia.

Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na Spolkový kriminálny úrad (BKA). "Štát hneď od začiatku zabezpečil policajnú ochranu Alexeja Navaľného," uviedol hovorca vlády. Nemecký kriminálny úrad je zodpovedný za ochranu vládnych funkcionárov, ako aj zahraničných hostí počas štátnych návštev.

Navaľnyj (44) pocítil vo štvrtok počas letu zo sibírskeho mesta Tomsk do Moskvy nevoľnosť a neskôr stratil vedomie. Podľa svojej hovorkyne bol pravdepodobne otrávený neznámou toxickou látkou, ktorá bola pridaná do šálky ranného čaju. Prevoz Navaľného do Nemecka navrhla vo štvrtok kancelárka Angela Merkelová. Po tom, čo ruskí lekári jeho prevoz pre kritický stav odmietali, letecký transport nakoniec povolili v piatok večer s tým, že jeho stav sa stabilizoval.

Navaľnyj nie je prvou prominentnou osobnosťou z Ruska či iných východoeuróskych krajín, ktorá sa v berlínskej nemocnice Charité liečila. Pred dvoma rokmi letecky previezli do Berlína s vážnymi príznakmi otravy zakladateľa ruského internetového portálu Mediazona a neoficiálneho hovorcu punkového projektu Pussy Riot Piotra Verzilova.

V roku 2014 sa tam pre chronické problémy pohybového ústrojenstva a chrbta liečila bývalá ukrajinská premiérka Julija Tymošenková. V Nemecku - hoci nie priamo v Charité - sa od roku 2001 liečil na špecializovanej kardiologickej klinike aj bývalý ruský prezident Boris Jeľcin.