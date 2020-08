FOTO Navaľného previezli do Berlína: Lekári robia rozsiahle testy! Rusi tvrdia, že otrávený nebol

Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na mimovládnu organizáciu Cinema for Peace, ktorá si lietadlo na jeho prevoz objednala. "Navaľného stav je stabilizovaný," povedal šéf Cinema for Peace Jaka Bizilj po tom, ako na berlínskom letisku Tegel v sobotu ráno o 8.47 h pristálo lietadlo s Navaľným. Z ruského mesta Omsk odletelo približne o ôsmej ráno miestneho času.

Zdroj: SITA/AP/Markus Schreiber

Navaľnému robia rozsiahle testy

Lekári berlínskej nemocnice Charité začali Navaľnému, ktorý sa nachádza v kóme, robiť "rozsiahle" diagnostické testy, uviedla agentúra DPA. "Po skončení vyšetrení a po konzultáciách s jeho rodinou lekári určia diagnózu a rozhodnú o ďalších krokoch liečby. Vyšetrenia si budú vyžadovať istý čas," vyhlásili zástupcovia nemocnice. Nemecká vláda "dúfa, že liečba v (nemocnici) Charité povedie k zlepšeniu jeho stavu a umožní mu úplné uzdravenie", povedal pre DPA hovorca tamojšej vlády Steffen Seibert.

Zdroj: SITA/AP/DPA/Michael Kappeler

Hlavný lekár Alexandr Murachovskij povedal, že lekári úplne vylúčili otravu. Pri prevoze z letiska v Berlíne sprevádzal Navaľného konvoj policajných áut. Nemocnica Charité sľúbila, že po vykonaní testov a konzultácii s rodinou oznámi ďalšie informácie o jeho zdravotnom stave. Upozornila však, že to nejaký čas potrvá.

Zdroj: SITA/AP/DPA/Michael Kappeler

Zápas o Alexejov život sa len začína

Zdravotnícke lietadlo s ruským opozičným politikom Alexejom Navaľným, ktorého vo štvrtok z dôvodu možnej otravy hospitalizovali v ruskom meste Omsk, pristálo v sobotu v Berlíne. Do zdravotníckeho lietadla smerujúceho do Nemecka nastúpila aj Navaľného manželka Julija. "Zápas o Alexejov život a zdravie sa len začína a je potrebné ešte mnoho urobiť, ale aspoň sa urobil prvý krok," napísala Jarmyšová na Twitteri.

Zdroj: SITA/AP/DPA/Michael Kappeler

Prevoz nechceli povoliť

Omskí lekári predtým povolili letecký prevoz Navaľného z Omsku do renomovanej nemocnice Charité v nemeckej metropole Berlín. Lekári najskôr prevoz pacienta do Nemecka odmietali s tým, že jeho zdravotný stav takýto transport neumožňuje. Neskôr však prevoz povolili s tým, že sa jeho stav medzitým stabilizoval. V priebehu piatka k chorému pustili nemeckých lekárov, ktorí ho vyšetrili a skonštatovali, že jeho prevoz je možný.

Zdroj: SITA/AP/Markus Schreiber

Navaľného manželka Julija sa so žiadosťou o povolenie transportu obrátila na samotného ruského prezidenta Vladimira Putina. Navaľného na omské letisko previezli v sobotu ráno sanitkou a naložili ho tam do súkromného lietadla, ktoré si prenajala nemecká mimovládna organizácia Cinema for Peace. Lietadlo čakalo na letisku v Omsku už od piatka rána, povolenie na prevoz však bolo vydané až vo večerných hodinách. Navaľnyj (44) pocítil vo štvrtok počas letu zo sibírskeho mesta Tomsk do Moskvy nevoľnosť a neskôr stratil vedomie. Lietadlo núdzovo pristálo v Omsku a politika následne previezli do miestnej nemocnice.

Zdroj: SITA/AP

Neznáma látka v čaji

Podľa svojej hovorkyne bol Navaľnyj pravdepodobne otrávený neznámou toxickou látkou, ktorá bola pridaná do šálky ranného čaju. Podľa lekárov následne upadol do kómy a musel byť napojený na pľúcnu ventiláciu. Jeho stav označili za vážny. Lekári v omsku podľa vlastných vyjadrení však v pacientovom tele nijaké stopy po otrave nenašli. Zdravotné ťažkosti podľa nich mohla vyvolať porucha metabolizmu, v dôsledku ktorej mu prudko poklesla hladina cukru v krvi. Na oblečení a prstoch Navaľného sa však podľa nich našli stopy bližšie nešpecifikovaných priemyselných chemikálií.