Najväčší súper Putina bojuje o život: Kto chcel zabiť Navaľného? Vinník je jasný, sledovali každý jeho krok

MOSKVA - Zoznam podozrivých, ktorí by priali Alexejovi Navaľnému to najhoršie, je dlhý. Vodca ruskej opozície a bojovník proti korupcii si narobil v ruskej elite veľa nepriateľov. Je tiež najsilnejším protivníkom prezidenta Vladimira Putina a bol práve uprostred príprav, aby v septembrových voľbách narobil prezidentovej strane v regiónoch ťažkosti s udržaním sa pri moci. Denník blízky Kremľu dnes zverejnil informácie o tom, že bol sledovaný.

Krátko potom, čo Navaľnyj pri lete z Tomsku upadol do bezvedomia, vypukol hon na vinníka, napísal bruselský server Politico. "Je to Putin," napísala na twitteri Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová, podľa ktorej bol opozičný aktivista otrávený. "Či už osobne vydal alebo nevydal rozkaz, na ňom spočíva celá zodpovednosť," dodala. Ruský denník blízky Kremľu dnes zverejnil informácie o tom, že Navaľného pohyb bol detailne sledovaný.

Nie je to prekvapivé obvinenie

Nie je to prekvapivé obvinenie. V ruských dejinách už boli situácie, kedy sa zdravie kritikov Kremľa náhle prudko zhoršilo. Navaľného ochorenie sa desivo podobá tomu, čo sa stalo novinárke a Putinovej kritičke Anne Politkovskej v roku 2004. Po nástupe do lietadla na ceste do školy v Beslane, kde sa odohrávala dráma s rukojemníkmi, náhle odpadla. Rovnako ako v Navaľného prípade si jej blízki mysleli, že ju otrávil šálok čaju. Politkovská vtedy prežila, ale o dva roky neskôr ju zastrelili.

Navaľnyj je momentálne v berlínskej nemocnici, kde mu lekári robia rozsiahle testy. Zdroj: SITA/AP/Markus Schreiber

Ďalšími príkladmi môže byť otrávenie odpadlíkov z ruských tajných služieb Alexandra Litvinenka a Sergeja Skripaľa alebo opozičného aktivistu Pjotra Verzilova. Navaľnyj za svojho dlhého pôsobenia v opozícii ustavične čelil obťažovaniu v podobe súdnych prípadov a policajných razií. Občas došlo aj k fyzickému násiliu ako v roku 2017, kedy mu útočníci poleptali tvár, alebo vlani, kedy v policajnej cele zažil záhadný "alergický záchvat". Zázračne sa dokázal vyhýbať smrteľnému nebezpečiu - až do štvrtka.

Ide aj o bohaté a slávne terče Navaľného

Nechýba však veľa ďalších mocných Rusov, ktorých by potešilo, keby Navaľnyj zmizol. "Je to veľká rana zasadená ruskému politickému systému. Ale nie je ťažké nájsť, kto by z toho mal prospech," povedal šéfredaktor rozhlasovej stanice Echo Moskvy Alexej Venediktov. Pokiaľ ide o "beneficienty", na ktoré už komentátori poukázali, ide o bohaté a slávne terče Navaľného odhaľovania korupcie a súperiace klany v mocenskej elite s väzbami na silové zložky.

Zdroj: SITA/AP/Evgeny Feldman

Načasovanie Navaľného smoly prichádza v politicky citlivej dobe. Susedným Bieloruskom lomcujú protesty proti dlhodobémi vodcovi Alexandrovi Lukašenkovi. Povstanie v susedstve je presne ten typ občasných nepokojov, ktoré Putin považuje za existenčnú hrozbu a Navaľnyj ich ospevoval na sociálnych sieťach.

Prinútia Putina zmeniť stratégiu?

"Otázka, ktorá sa práve odohráva v Bielorusku, znie: môže občiansky protest zmiesť silných vodcov s väzbami na bezpečnostné štruktúry? Ak sa to v Bielorusku podarí, bude to inšpirácie pre tunajšiu opozíciu a demoralizuje to Putinových podporovateľov. Mohlo by to tiež Putina prinútiť, aby zmenil svoju stratégiu, čo bude po roku 2024 (kedy skončí terajší Putinov mandát)," povedal politický analytik Abbas Galljamov, ktorý predtív pracoval pre Kremľ.

Zdroj: SITA/AP/Evgeny Feldman

Putin tento rok v lete po tom, čo vyhlásil, že to najhoršie v koronavírusovej kríze sa podarilo prekonať, usporiadal referendum, v ktorom uspel s ústavnou reformou. Tá mu otvorila možnosť zostať prezidentom až do roku 2036. Hoci Putinovo prevzatie moci prezidentovi odporcovia kritizovali, žiadne veľké protesty sa nekonali. Aj preto, že Navaľnyj, ktorý je zrejme ako jediný politický hráč schopný zorganizovať protest v celoštátnom meradle, vyzval k bojkotu plebiscitu, ale o veľa viac neurobil. Namiesto toho naliehal na svojich stúpencov, aby zamerali svoju energiu na septembrové regionálne voľby.

Navaľnyj po zásahu neznámou látkou v roku 2017. Ošetruje ho manželka Júlia. Zdroj: SITA/AP/Evgeny Feldman

Presadzoval tiež stratégiu "chytrého hlasovania", ktorá spočíva vo vytlačení prokremeľských kandidátov sústredením podpory pre ich najsilnejších súperov. Vlani vo voľbách do moskovského snemu to viedlo k tomu, že provládni kandidáti prišli o skoro polovicu kresiel. Navaľnyj dúfal, že toto víťazstvo zopakuje tento rok v celoštátnom merítku pred dôležitými parlamentnými voľbami nabudúci rok.

Sledovali každý jeho krok

Informácie o rozsiahlom sledovaní ruského opozičného politika počas jeho cesty v sibírskom meste Tomsk zverejnil Kremľu blízky denník Moskovskij komsomolec s odvolaním sa na nemenované bezpečnostné úrady. Informoval o tom v nedeľu magazín Der Spiegel. Moskovský denník napísal, že "všetky aktivity" Navaľného o jeho pohybe po meste a kontaktoch boli pod kontrolou úradov.

Zdroj: SITA/AP/Evgeny Feldman

Tie evidovali informácie o tom, kde a s kým sa politik stretol, koľko hotelových izieb si Navaľného tím rezervoval, ako i to, že samotný Navaľnyj sa rozhodol nespať v izbe, ktorá bola rezervovaná na jeho meno. Tajné služby monitorovali aj to, kedy si Navaľného tím objednal suši či to, že pili vodu a ovocnú šťavu. Nič podozrivé, čo by sa mohlo týkať jeho údajne otravy, však úrady údajne nezistili. Ešte stále však čakajú na laboratórne výsledky vzoriek, ktoré polícia odobrala zo všetkých miest, kde sa Navaľnyj pohyboval. Tie by mali byť známe v pondelok a neskôr počas týždňa majú prísť výsledky testov na rádioaktívny materiál.

Rozsah sledovania nás neprekvapuje

"Rozsah sledovania ma vôbec neprekvapuje, boli sme si toho vedomí," napísala v nedeľu na Twitteri Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová. "Zarážajúce však je, že neváhali o tom povedať všetkým," komentovala zverejnenú správu. Správa ruského denníka má tamojšie bezpečnostné služby údajne zbaviť podozrení. Článok totiž argumentuje tým, že keďže úrady Navaľného tak detailne sledovali, je možné vylúčiť, že by k možnej otrave došlo v Tomsku. Ak bol teda otrávený, muselo sa tak podľa denníka stať na letisku alebo priamo v lietadle.

Navaľnyj s manželkou (vpravo), dcérou a synom. Zdroj: SITA/AP/Andrew Lubimov

To, prečo pozornosti úradov údajná otrava Navaľného unikla, hoci ho v Tomsku pozorne sledovali, správa nekomentuje. Navaľného tím vychádza z toho, že ho počas jeho cesty otrávili. V nedeľu Navaľného, ktorý sa nachádza v kóme, navštívili v nemocnici jeho manželka Julija a blízky spolupracovník Leonid Volkov. Novinárom však žiadne informácie neposkytli, uviedla agentúra AP.

Protestné nálady rastú

Keď Navaľnyj upadol do kómy, bol na spiatočnom lete z cesty po Sibíri, na ktorej sa tiež zastavil v treťom najväčšom ruskom meste Novosibirsku. Tam sa 34 opozičných kandidátov uchádza o miesta v päťdesiatčlennom mestskom sneme. Opozícia cíti, že v tejto súťaži by mohla zúročiť široko rozšírenú nespokojnosť v ruských provinciách. Sergej Bojko, ktorý vedie Navaľného kanceláriu v Novosibirsku, vlani vo voľbách na post starostu skončil druhý.

"Ľudia sú tu sebestačnejší," tvrdí Olga Kartavcevová, ktorá vedie kanceláriu Navaľného kamapne v Omsku, kde bol opozičník hospitalizovaný. "Sibír je ďaleko od centra. Moskovské chápadlá sem nedosiahnu," povedala. V Chabarovsku vypukli minulý mesiac po zatknutí miestneho gubernátora veľé protesty, ktoré sa rýchlo otočili proti Moskve a aj samotnému Putinovi."Protestné nálady rastú," tvrdí analytik Galljamov. "Chabarovsk je skvelý príklad. Stačí zatiahnuť za spúšť - či už ide o životné prostredie, ekonomiku, alebo politiku - a ktorýkoľvek z ruských regiónov má potenciál vybuchnúť."