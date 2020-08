Kancelárka Merkelová sa stretla s Thunbergovou: Hovoriť budú o klimatickej zmene

Švédku Thunbergovú na stretnutí sprevádzajú aj aktivistky Luisa Neubauerová z Nemecka a Belgičanky Adelaide Charlierová a Anuna De Weverová. Ešte v stredu uviedli, že napriek prísľubom EÚ bojovať proti klimatickej zmene nevidia v tejto oblasti dostatočný pokrok. "Ku klimatickej a ekologickej kríze sme sa ani raz nepostavili ako ku kríze," píše sa v ich spoločnom liste, ktorý deň pred stretnutím zverejnili nemecký týždenník Der Spiegel a britský denník The Guardian.

"Kancelárke povieme, že klimatickej kríze sa musí postaviť tvárou v tvár — najmä teraz, keď Nemecko predsedá Rade EÚ. Európa má historickú zodpovednosť konať. EÚ a Veľká Británia sú zodpovedné za 22 percent kumulovaných globálnych emisií (skleníkových plynov). Iba USA ich majú viac," uvádzajú v liste. Žiadajú "drastické zníženie" emisií skleníkových plynov a ich čo najskoršie zníženie na nulu.

Zdroj: TASR/Kay Nietfeld/dpa via AP

Presne pred dvoma rokmi vtedy len 15-ročná Thunbergová začala namiesto chodenia do školy pravidelne protestovať pred švédskym parlamentom proti globálnemu otepľovaniu a klimatickej zmene. Myšlienky hnutia Piatky za budúcnosť, ktorému nemecká kancelárka opakovane vyjadrila podporu, sa odvtedy rozšírila do mnohých krajín sveta. Aktivisti však tvrdia, že zatiaľ nevidia konkrétne výsledky. "Nečinnosť politikov nás v podstate obrala o ďalšie dva kľúčové roky," konštatujú v liste a vyzvali krajiny, aby urýchlene zastavili investície do fosílnych palív.

Napriek povesti ekologickej krajiny má Nemecko problémy splniť svoj sľub, že do roku 2038 prestane spaľovať uhlie v tepelných elektrárňach. Nemecko je od týchto elektrární značne závislé od roku 2011, keď sa po výbuchu v japonskej elektrárni Fukušima rozhodlo upustiť od investícií do jadrovej energetiky, približuje AFP.

Európska únia sa zaviazala dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Viacero klimatických aktivistov a známych osobností adresovalo v júli EÚ otvorený list, v ktorom ju žiadajú o zastavenie všetkých investícií do fosílnych palív a vyhlásenie tzv. "ekocídy" — zámerného ničenia životného prostredia — za trestný čin.