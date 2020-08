Európska komisia má dohodu o nákupe vakcín proti KORONAVÍRUSU aj s firmou CureVac

Komisia už podobné rokovania uzavrela s farmaceutickými spoločnosťami Sanofi-GSK a Johnson & Johnson a dohodu o predbežnom nákupe podpísala aj so spoločnosťou AstraZeneca. Plánovaná zmluva so spoločnosťou CureVac by umožnila všetkým členským štátom EÚ nielen zakúpiť vakcínu, ale ju aj darovať chudobnejším a menej rozvinutým krajinám či už v Európe alebo kdekoľvek na svete.

Očakáva sa, že po preukázaní bezpečnosti vakcíny a jej účinnosti proti ochoreniu COVID-19 bude mať EK k dispozícii zmluvný rámec na prvý nákup 225 miliónov dávok v mene všetkých členských štátov EÚ. Komisia pripomenula, že intenzívne rokuje aj s inými potenciálnymi výrobcami vakcín proti novému typu koronavírusu. Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti upozornila, že európska spoločnosť CureVac už predtým získala z EÚ finančné prostriedky vo výške 75 miliónov eur na výrobu vakcíny priamo v Európe.