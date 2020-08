To, čo sa deje v Bielorusku, je absolútne neakceptovateľné, povedal Korčok

BRATISLAVA - To, čo sa deje v Bielorusku, je absolútne neakceptovateľné. Myslí si to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS), ktorý bude v piatok (14. 8.) diskutovať s ministrami členských štátov EÚ o možných reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku. Korčok to uviedol na sociálnej sieti.

Minister vo svojej reakcii pripomenul, že ešte pred voľbami adresoval prezidentovi Bieloruska Alexandrovi Lukašenkovi niekoľko výziev, pretože bolo podľa neho zrejmé, že sa chystá na nedemokratické a neférové voľby. „To sme videli z toho, aký dramatický priebeh mala celá volebná kampaň a neboli pripustení jednotliví kandidáti, aby sa vôbec zúčastnili na takejto súťaži,“ vysvetlil.

Jeho obavy sa potvrdili okamžite po voľbách, ktoré Korčok považuje za nedemokratické a neférové. Vzhľadom na to absolvoval niekoľko rozhovorov s rôznymi ministrami zahraničných vecí členských štátov EÚ, ako aj s vysokým predstaviteľom EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josepom Borrellom. „Veľmi rýchlo a určite aj na náš slovenský podnet bolo prijaté silné vyhlásenie EÚ, kde je jednota, z ktorej je úplne zrejmé prezidentovi Lukašenkovi, že to, akým spôsobom sa postavil k voľbám, je absolútne neakceptovateľné,“ doplnil minister.

V súvislosti s Bieloruskom avizuje Korčok piatkové mimoriadne zasadnutie ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ, kde sa bude diskutovať o možných reštriktívnych opatreniach. „Lebo to, čo sa deje v Bielorusku, je absolútne neakceptovateľné,“ doplnil.

Stovky ľudí sa vrátili do ulíc bieloruského hlavného mesta Minsk aj vo štvrtok ráno a protestovali už piaty deň po sebe proti prezidentským voľbám, ktoré označujú za zmanipulované, a proti policajnému násiliu na povolebných protestných zhromaždeniach. Vo voľbách znovu oficiálne zvíťazil dlhoročný autoritársky líder krajiny Alexander Lukašenko, čo opozícia vyhlásila za podvod. Informácie priniesli tlačové agentúry AP a AFP.

Borrell i šéf PZ OBSE vyzývajú Lukašenka na dialóg

Vysoký predstaviteľ EÚ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell vo štvrtok vyzval bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, aby zastavil represie voči vlastným občanom a začal s nimi rokovať. Vo svojom oficiálnom blogu Borrell napísal, že Bielorusi v posledných mesiacoch jasne preukázali, že sa usilujú o demokraciu a dodržiavanie ľudských práv. Diplomat pripomenul, že "zásadné politické zmeny sú predpokladom ďalšieho rozvoja vzťahov medzi EÚ a Bieloruskom". Poznamenal, že Európa má záujem o vzájomne výhodné vzťahy so svojimi východnými susedmi.

Nedeľné prezidentské voľby, v ktorých bieloruská Ústredná volebná komisia potvrdila Lukašenkovo víťazstvo, podľa Borrella "neboli slobodné ani spravodlivé". Konštatoval, že keď voliči vyjadrili nedôveru vo výsledky a túžbu po zmene, došlo k "prepuknutiu represívneho násilia". Borrell vo svojom blogu zopakoval výzvu EÚ spred dvoch dní, aby bieloruské vedenie zastavilo násilie, prepustilo všetkých nezákonne zadržiavaných ľudí a nadviazalo dialóg s občianskou spoločnosťou.

Varoval, že v opačnom prípade "budeme musieť prehodnotiť naše vzťahy s Bieloruskom a nakoniec prijať sankcie proti tým, ktorí sa dopustili násilia, nezákonného zatýkania a falšovania výsledkov volieb". Dodal, že o tejto otázke sa bude diskutovať v piatok na mimoriadnej Rade EÚ pre zahraničné veci. Predseda Parlamentného zhromaždenia (PZ) Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Giorgi Cereteli vo štvrtok vyzval Minsk, aby podnikol konkrétne kroky na obnovenie stratenej dôvery v dôsledku kontroverzných výsledkov nedávnych prezidentských volieb.

Cereteli vo svojom vyhlásení zverejnenom na webovej stránke PZ OBSE pripomenul, že "voľby sú založené na dôvere a hoci PZ OBSE nemohla monitorovať hlasovanie pre epidémiu vyvolanú koronavírusom, pozorne sme túto situáciu sledovali." Pripomenul, že PZ OBSE vyjadrilo znepokojenie nad zadržaním politických aktivistov pred voľbami, ako aj v súvislosti s tým, že Bielorusko včas neposlalo pozvanie pre volebných pozoorvateľov.

"Keďže výsledky volieb sú kontroverzné, vláda by mala navrhnúť konkrétne kroky na vytvorenie bázy pre obnovenie dôvery," vyzval Cereteli. Podľa neho by tieto kroky mali "v ideálnom prípade" vytvoriť potrebné podmienky "pre dialóg medzi vládou a opozíciou v parlamente i mimo neho".

Litva chce od Minska reakciu na svoj plán, Moskva poukazuje na zasahovanie zvonku

Slovinský premiér Janez Jana vyzval vo štvrtok na nové prezidentské voľby v Bielorusku, ktoré by sa konali v prítomnosti medzinárodných pozorovateľov. Janša to označil za jediné riešenie súčasnej situácie v Bielorusku. Tento prístup podporil aj minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo, ktorý vo štvrtok zavítal do Slovinska. Informovala o tom agentúra STA. Janša vysvetlil, že ak by bieloruský prezident Alexandr Lukašenko súhlasil s týmto návrhom, "mohol by vyriešiť" krízu vo svojej krajine. Janša dodal, že Slovinsko už podniká kroky na vytvorenie tlaku na uskutočnenie nových, transparentných volieb v Bielorusku.

Podľa Janšovho názoru v EÚ vládne zhoda v názore na riešenie krízy v Bielorusku. Poznamenal, že "rovnaký prístup vidíme aj v USA". Pompeo na spoločnej tlačovej konferencii tlmočil svoje presvedčenie, že "EÚ aj USA majú rovnaké obavy z toho, čo sa stalo a čo sa odohráva v Bielorusku." Vyjadril nádej, že spoločným úsilím sa podarí dosiahnuť výsledok, ktorý bude pre bieloruský ľud čo najlepší.

Námestník poľského ministra zahraničných vecí Pavel Jablonski vo štvrtok v rozhovore pre britský televízny kanál Sky News vyhlásil, že situáciu v Bielorusku nemožno vyriešiť bez účasti Ruska. "Uvedomujeme si, že túto krízu nie je možné vyriešiť ignorovaním Ruska, pretože Rusko ukazuje, že má záujmy v susedných krajinách, a preto to každé reálne riešenie musí zohľadňovať," uviedol poľský diplomat. Dodal, že najdôležitejšie je poskytnúť Bielorusom možnosť "robiť vlastné rozhodnutia".

Udalosti, ktoré sa teraz odohrávajú v Bielorusku, označil Jablonski za "najzávažnejšiu krízou v blízkosti hraníc EÚ za posledné roky". Upozornil, že tieto udalosti nemožno "ignorovať, je to veľká skúška pre EÚ, či dokážeme prevziať iniciatívu, vyriešiť ju (kríza), pomôcť Bielorusom vyriešiť ju." Členské štáty EÚ - Litva, Lotyšsko a Poľsko - predložili v stredu plán na vyriešenie krízy vyvolanej v Bielorusku protestmi proti výsledkom prezidentských volieb z 9. augusta.

Na stretnutí so zástupcami mimovládnych organizácií z Bieloruska to vo štvrtok potvrdil litovský prezident Gitanas Nauséda. "Chceli by sme dostať reakciu na návrh v záujme čo najskoršieho vyriešenia situácie," uviedla Nausédova poradkyňa pre zahraničnú politiku Asta Skaisgirité. Pripomenula, že Minsk na ponuku nebude reagovať, Vilnius "podnikne ďalšie kroky a použije iné nástroje" - medzi iným sa spomínalo aj uvalenie sankcií na osoby zodpovedné za brutálne zásahy proti demonštrantom alebo za manipuláciu s výsledkami volieb.

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová vo štvrtok na brífingu uviedla, že "Moskva upozorňuje na bezprecedentný tlak zo strany zahraničia na bieloruské úrady". Cieľom tohto zasahovania je "rozdelenie spoločnosti a destabilizácia situácie v krajine," vyhlásila Zacharovová podľa agentúry Interfax. Moskva je podľa nej súčasne znepokojená protestmi, ktoré v Bielorusku vypukli po prezidentských voľbách.