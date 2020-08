Reakcia Izraelu na akcie Palestínčanov: Krajina uzavrela zásobovací priechod Kerem Šalom

JERUZALEM - Izrael v utorok uzavrel hraničný priechod s palestínskym pásmom Gazy určený na zásobovanie. Ide o reakciu Izraela na ďalší prípad, keď militanti z pásma Gazy, spravovaného hnutím Hamas, vystrelili rakety smerom do oblasti Stredozemného mora a na územie židovského štátu vyslali zápalné balóny.

Hraničný priechod Kerem Šalom zostane uzavretý až do odvolania, a to pre všetky druhy tovarov s výnimkou tovarov humanitárneho charakteru a pohonných látok. Oznámil to v utorok úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT), ktorý funguje pri izraelskom ministerstve obrany a je zodpovedný za palestínske civilné záležitosti.

Požiarnici z juhu Izraela informovali, že v utorok v tejto oblasti likvidovali 60 požiarov spôsobených balónmi vysielanými z palestínskeho územiam a vybavenými horľavinou alebo výbušninou aktivujúcou sa po dopade zariadenia na zem. K situácii sa vyjadril aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý varoval, že cena za takýto terorizmus bude veľmi vysoká. Dodal, že "to nebudeme tolerovať".

Zdroj: SITA/Ronen Zvulun/ Pool photo via AP

Hnutie Hamas v reakcii odsúdilo uzavretie zásobovacieho priechodu Kerem Šalom ako "agresívny" krok, ktorý svedčí o pokračujúcom "obliehaní obetí" v Gaze Izraelom. Hamas varoval, že táto blokáda môže spôsobiť ďalšie zhoršenie humanitárnej situácie v pobrežnom pásme. Toto palestínske územie je pod izraelskou blokádou od roku 2007.

Palestínčania žiadajú EÚ, aby donútila Izrael prepustiť aktivistu BDS

Niekoľko desiatok Palestínčanov sa v utorok zišlo v meste Ramalláh na západnom brehu Jordánu. Žiadali od EÚ, aby vyvinula tlak na Izrael a donútila ho prepustiť miestneho koordinátora Palestínčanmi vedeného medzinárodného hnutia s názvom Bojkot, odliv kapitálu a sankcie (BDS), uviedla agentúra AFP. Mahmúd Nawádža, ktorý je koordinátorom BDS na okupovaných palestínskych územiach, bol zadržaný 30. júla vo svojom dome v Ramalláhu. Jeho prepustenie na slobodu žiada od Izraela niekoľko ľudskoprávnych skupín vrátane Amnesty International (AI).

"Bol zadržaný iba za uplatnenie svojho práva na slobodu prejavu a združovania, preto je väzňom svedomia," uviedla AI vo svojej tlačovej správe zo 7. augusta. Pred budovou nemeckého zastúpenia v Ramalláhu sa v utorok zišlo asi 100 ľudí vyzývajúcich Nemecko ako krajinu predsedajúcu EÚ, aby v kauze palestínskeho aktivistu vyvinulo tlak na Izrael. EÚ a Nemecko musia prinútiť Izrael, aby dodržiaval ľudské práva a rešpektoval tých, ktorí tieto práva bránia, uviedol Umar Barghútí, ktorý je spoluzakladateľom BDS.

Zdroj: SITA/AP Photo/Ariel Schalit

Izraelské informované zdroje pre AFP uviedli, že Nawádža bol zatknutý za "bezpečnostné delikty", nie z dôvodu svojich aktivít v rámci BDS. BDS sa snaží dosiahnuť bojkot Izraela, kým neukončí okupáciu palestínskych území, nezrovnoprávni židovských a arabských obyvateľov a nepovolí návrat palestínskych utečencov.

Hnutie naberá vo svete na sile. Hlásia sa k nemu viaceré univerzity, niektoré odborové organizácie a cirkevné zbory. Podarilo sa mu presadiť, že v obchodoch sa označujú izraelské výrobky pochádzajúce zo Západného brehu. Stúpa tiež počet umelcov, ktorí odmietajú vystupovať v Izraeli alebo pracovať na spoločných projektoch. Izrael vníma BDS ako strategickú hrozbu a obviňuje jej predstaviteľov a sympatizantov z antisemitizmu.