FOTO Obrovské nešťastie v Bejrúte: Nádej sa stráca, armáda nemá dobré správy

"Po troch dňoch pátracích a záchranných operácií môžeme povedať, že sme dokončili prvú fázu, ktorá zahŕňala možnosť nájdenia pozostalých," uviedol na tlačovej konferencii v Bejrúte plukovník libanonskej armády Roger Chury. "Ako technici pracujúci na povrchu môžeme povedať, že nádej, že nájdeme preživších, sa stráca," dodal Chury, ktorý vedie tím vojenských technikov pôsobiacich v mieste výbuchu.

Podľa oficiálnej bilancie si mohutné explózie skladov v bejrútskom prístave vyžiadali najmenej 158 obetí na životoch a okolo 6000 zranených. Ďalšie desiatky ľudí sú nezvestné a stovky tisíc obyvateľov Bejrútu prišli o strechu nad hlavou. Časť Libanončanov tvrdí, že utorňajšiu tragédiu zavinila dlhoročná korupcia a zlé spravovanie krajiny zo strany politického establišmentu.

Demonštrantov neuspokojilo ani sobotňajšie vyhlásenie premiéra Hassána Dijába, ktorý prisľúbil, že iniciuje konanie predčasných parlamentných volieb. Do ulíc zničeného centra Bejrútu vyšli v sobotu tisíce ľudí. Protesty na viacerých miestach v okolí vládnych budov prerástli do násilností, pri ktorých utrpelo zranenia viac ako 230 ľudí. O život prišiel jeden policajt. Protestujúci vtrhli do viacerých ministerstiev a do sídla libanonskej bankovej asociácie.

Americké veľvyslanectvo v Bejrúte vyjadrilo podporu protestom v Bejrúte, avšak zdôraznilo, že musia prebiehať pokojne. Demonštrantov v nedeľu podporil aj americký prezident Donald Trump, podľa ktorého by libanonská vláda mala viesť "komplexné a transparentné" vyšetrovanie explózií. Podľa Bieleho domu Trump súčasne vyzýva na upokojenie situácie v Libanone, pričom však uznáva oprávnenosť výziev pokojne demonštrujúcich Libanončanov na transparentnosť, uskutočnenie reforiem a vyvodenie zodpovednosti za dianie v krajine.

Libanon bude potrebovať pomoc 117 miliónov dolárov

Libanon bude v priebehu nasledujúcich troch mesiacov potrebovať pomoc v objeme 117 miliónov dolárov. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA. Tento odhad, ktorý sa týka pomoci urgentne potrebnej na lekársku starostlivosť, jedlo a ubytovanie, je súčasťou dokumentu OSN zverejneného v nedeľu po Elyzejským palácom po online darcovskej konferencii organizovanej OSN a Francúzskom.

Jej účastníci "dospeli k záveru, že ich pomoc by mala byť (...) dobre koordinovaná pod záštitou OSN a poskytnutá priamo libanonskému obyvateľstvu s maximálnou účinnosťou a transparentnosťou," uvádza sa vo vyhlásení predstaviteľov 30 krajín vydanom po stretnutí. Podľa agentúry DPA nie je zatiaľ jasné, aký objem financií bol počas tejto videokonferencie prisľúbený jej účastníkmi. Elyzejský palác uviedol, že táto suma bude oznámená ešte v nedeľu.

Európska komisia (EK) v nedeľu podľa AFP pridala ďalších 30 miliónov eur k už avizovanej sume 33 miliónov eur na pomoc Libanonu. Táto v nedeľu oznámená dávka finančnej pomoci má za cieľ "pomôcť pri riešení okamžitých potrieb osôb zasiahnutých" explóziou v Bejrúte. Nový objem finančnej pomoci zo strany EÚ bude do Libanonu distribuovaný cez agentúry OSN, mimovládne a medzinárodné organizácie, spresnil Janez Lenarčič zodpovedný za otázky týkajúce sa krízového riadenia.