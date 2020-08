Český panelák zachvátili plamene: VIDEO Karin o zažitej hrôze! Kriminalisti objavili stopy po horľavine

Svedkyňa opísala obrovskú tragédiu

„Je to strašná tragédia a nechcela by som, aby to niekto zažil. Videla som päť ľudí, ako vyskočili z okna,“ uviedla Karin Šípková, ktorá býva na treťom poschodí domu, v ktorom horelo. Povedala, že z miesta utekala aj s malým vnukom.

Povedala, že volala hasičov a zhruba do dvoch minút na miesto prišli policajti. „Zatkli pána a pýtali sa ho, či on to zapálil, a on im odpovedal úplne pokojný: 'Áno, zapálil',“ spomína Šípková. Konkrétny dôvod muž podľa nej nepovedal. „Začala som na neho kričať, že tu bývajú ľudia a on si len tak zapáli dom,“ dodala Karin. Podľa nej polícia muža odviedla v putách do auta. Ženine slová o zadržaní muža potvrdil policajný hovorca Tomáš Kužel.

„Povráva sa tu, že to boli asi nejaké rodinné nezhody, že sa s nimi pohádal, a tým pádom to vraj podpálil,“ doplnila Šípková s tým, že dom nebol nijako problematický.

Na mieste nešťastia bolo okolo 21:00 stále veľa hasičských aj policajných vozidiel. Miesto bolo obohnané páskou. Tamojší obyvatelia sú šokovaní. Väčšinou hovorili o tragédii a špekulovali o tom, čo sa na mieste stalo.

Vyšetrovatelia požiaru našli pri byte stopy po horľavine

Niektorí obyvatelia domu sa v nedeľu mohli vrátiť naspäť domov. V paneláku však stále nejde elektrina ani plyn.

Podľa hovorcu hasičov Lukáša Poppa hasiči ukončili prehliadku miesta nešťastia okolo jednej v noci. V nedeľu budú pokračovať. „Môžeme potvrdiť, že na mieste boli nájdené stopy akcelerantu (horenia), preto taký rýchly priebeh toho požiaru a rýchly rozvoj. Zatiaľ presne nemôžeme určiť, či to bolo na jednom mieste alebo na viacerých miestach a ani nemôžeme určiť, o aký akcelerant išlo,“ oznámil Popp.

Akcelerant horenia nájdený v blízkosti bytu potvrdila aj polícia. „Kriminalisti a policajní špecialisti vykonávajú od včerajších (sobotňajších) večerných hodín ohliadku miesta činu. Na mieste je aj špeciálny tím zaoberajúci sa identifikáciou obetí hromadných úmrtí. Na mieste bol tiež prítomný psovod so špeciálne vycvičeným psom na vyhľadávanie urýchľovačov horenia,“ doplnila policajná hovorkyňa Karolína Bělunková.

Popp ďalej zdôraznil, že disponuje informáciami, podľa ktorých nemá dom ohrozenú statiku a nehrozí jeho zrútenie. „Stále platí tá informácia, že ten dom je odpojený od elektrickej energie aj od plynu,“ dodal.

Zástupca starostu Bohumína Igor Bruzl uviedol, že mesto je nájomníkom z najzasiahnutejších bytov pripravené zabezpečiť náhradné ubytovanie. Panelový dom je vo vlastníctve mesta.

Tragédia si vyžiadala jedenásť ľudských životov

Požiar vypukol na Nerudovej ulici v časti Nový Bohumín v sobotu krátko pred 18:00, konkrétne na 11. poschodí. Šesť ľudí, vrátane troch detí, zomrelo v byte. Ďalších päť ľudí prišlo o život po tom, keď sa snažili pred ohňom uchrániť skokom z domu.

Počas požiaru bolo takisto desať ľudí zranených, vrátane hasičov a policajta. Na miesto bolo postupne vyslaných šesť zdravotníckych a tri lekárske posádky z najbližšieho okolia, vrátane leteckej výjazdovej skupiny z Ostravy.

Posádky záchrannej služby previezli zranených do Fakultnej nemocnice v Ostrave, do Mestskej nemocnice Ostrava a do nemocníc v Karvinej-Raji a v Havířove. „Dve osoby utrpeli ťažké popáleniny, zvyšných osem pacientov malo ľahšie popáleniny alebo boli zasiahnutí rôznymi stupňami nadýchania sa splodín horenia,“ priblížil hovorca záchrannej služby Ladislav Lang.

Dodal, že ďalších päť pacientov, u ktorých išlo o ľahšie poranenia alebo akútnu stresovú reakciu, bolo po ošetrení ponechaných na mieste. Ľudia už na sociálnych sieťach vyjadrujú sústrasť pozostalým.

Iva Piskalová z Fakultnej nemocnice Ostrava dnes povedala, že v tomto zdravotníckom zariadení je hospitalizovaných päť pacientov. Dvaja sú na jednotke intenzívnej starostlivosti vo vážnom stave. Traja potom na štandardnom oddelení. Sú stabilizovaní a mimo ohrozenia života. Stará sa o nich personál Kliniky popáleninovej medicíny a rekonštrukčnej chirurgie.