Chronológia najväčších havárií dopravných lietadiel: Nešťastia, ktoré si vyžiadali mnoho obetí

NAÍ DILLÍ - Najmenej 14 ľudí zahynulo a 123 ďalších utrpelo zranenia, z nich 15 vážne, pri piatkovej nehode dopravného lietadla spoločnosti Air India Express so 191 ľuďmi na palube, ktoré pri pristávaní v meste Kalikat v juhoindickom štáte Kérala skĺzlo z dráhy a rozlomilo sa. Informovali o tom agentúry AFP a AP s odvolaním sa na miestne úrady.

Výberová chronológia najväčších havárií dopravných lietadiel vo svete od roku 2000:



Dopravné lietadlo Airbus A-310 spoločnosti Kenya Airways so 179 osobami na palube sa zrútilo do Atlantického oceánu pri brehoch Pobrežia Slonoviny. Záchranárom sa podarilo vytiahnuť z mora osem živých osôb.

25. júla 2000 — Francúzsko

Nadzvukové lietadlo Concorde spoločnosti Air France sa zrútilo neďaleko Paríža. Pri havárii zahynulo všetkých 109 ľudí na palube lietadla, z toho 97 Nemcov, ako aj štyri osoby na zemi. Toto letecké nešťastie prakticky znamenalo koniec prevádzkovania nadzvukových lietadiel Concorde.

8. októbra 2001 — Taliansko

Zrážka škandinávskeho stroja MD-87 a nemeckého ľahkého lietadla typu Cessna na milánskom letisku Linate si v hustej hmle vyžiadala 118 životov.

11. septembra 2001 — USA

Teroristi uniesli štyri lietadlá amerických leteckých spoločností American Airlines a United Airlines. Prvé dva stroje narazili do dvoch mrakodrapov Svetového obchodného centra v New Yorku, tretí do Pentagónu vo Washingtone. Štvrté lietadlo sa zrútilo neďaleko Pittsburghu. V lietadlách zahynulo 265 ľudí a ďalších približne 3000 osôb zomrelo v troskách budov.

12. novembra 2001 — USA

Airbus A-300 spoločnosti American Airlines s 260 ľuďmi na palube, letiaci z New Yorku do Dominikánskej republiky, sa po štarte zrútil v newyorskej rezidenčnej štvrti Rockaway Beach. Pri havárii zahynulo ďalších päť ľudí na zemi.

25. mája 2002 — Hongkong

Boeing 747-200 taiwanskej spoločnosti China Airlines s 225 osobami na palube spadol do mora pri lete z Taiwanu do Hongkongu.

8. mája 2003 — Konžská demokratická republika

Desiatky vojakov s manželkami a deťmi zomreli po tom, ako sa nad juhovýchodom Konžskej demokratickej republiky otvorila nákladná rampa lietadla. V lietadle sa nachádzalo asi 200 ľudí. Rampa sa rozpadla, keď stroj letel vo výške vyše 3000 metrov. Nešťastie prežilo asi 40 pasažierov.

3. januára 2004 — Egypt

Boeing 737 s prevažne francúzskymi turistami sa zrútil krátko po štarte z egyptského letoviska Šarm aš-Šajch do vôd Červeného mora. Nikto zo 148 osôb na palube neprežil.

3. februára 2005 — Afganistan

Boeing 737 súkromnej leteckej spoločnosti Kam Air sa zrútil v snehovej fujavici počas letu z Herátu do Kábulu. Zahynulo všetkých 104 osôb na palube.

14. augusta 2005 — Grécko

V blízkosti Atén sa zrútilo lietadlo cyperskej charterovej spoločnosti. Boeing 737-300 spoločnosti Helios Airways bol na ceste z Larnaky do Prahy. Katastrofu neprežil nikto zo 121 pasažierov a členov posádky.

16. augusta 2005 — Venezuela

Na pomedzí Venezuely a Kolumbie sa zrútilo lietadlo spoločnosti West Caribbean. Havária s vyžiadala životy všetkých 152 cestujúcich a ôsmich členov posádky.

5. septembra 2005 — Indonézia

Vyše 160 ľudí zahynulo pri páde dopravného lietadla do husto obývanej štvrte tretieho najväčšieho indonézskeho mesta Medan. Boeing 737-200 spoločnosti Mandala Airlines, smerujúci do Jakarty, sa zrútil po štarte na rušnú ulicu a rad domov len 500 metrov od letiska.

3. mája 2006 — Arménsko

Airbus A-320 arménskej leteckej spoločnosti Armavia letiaci z Jerevanu do Soči sa počas búrky zrútil do mora. Nehodu neprežil nik zo 105 cestujúcich a ôsmich členov posádky.

22. augusta 2006 — Ukrajina

Pri neúspešnom núdzovom pristátí pri meste Doneck na východe Ukrajiny havarovalo lietadlo Tupolev TU-154 so 170 ľuďmi na palube. Haváriu nikto neprežil. Medzi obeťami bolo aj 39 detí.

7. mája 2007 — Kamerun

Lietadlo kenských aerolínií so 114 ľuďmi na palube, ktoré havarovalo v Kamerune, sa takmer celé potopilo do močiara. Nehodu nikto neprežil.

17. júla 2007 — Brazília

Dopravné lietadlo Airbus A320 počas pristávania v Sao Paule zišlo z pristávacej dráhy a vrazilo do čerpacej stanice. Po nehode stroj zachvátil požiar, nikto zo 176 ľudí na palube neprežil. Na zemi pri tejto tragédii prišlo o život ďalších 23 ľudí.

20. augusta 2008 — Španielsko

Lietadlo typu MD-82 spoločnosti Spanair so 166 pasažiermi a šesťčlennou posádkou, smerujúce na Kanárske ostrovy, havarovalo pri štarte na madridskom letisku. Pri nehode zahynulo 154 ľudí.

13. februára 2009 — USA

Americké dopravné lietadlo sa zrútilo na dom na predmestí Buffala, v štáte New York. Všetkých 48 ľudí na palube zahynulo, o život prišiel aj jeden človek na zemi.

1. júna 2009 — Brazília

Airbus A330-200 spoločnosti Air France s 228 ľuďmi na palube, vrátane troch občanov SR, havaroval nad Atlantikom. Do 26. júna, keď bolo odvolané pátranie po obetiach, bolo objavených 51 mŕtvol a 600 kusov vraku.

30. júna 2009 — Jemen

Dopravné lietadlo jemenských aerolínií sa zrútilo do Indického oceánu pri Komorských ostrovoch. Na palube bolo 153 ľudí, z toho 142 pasažierov a 11 členov posádky. Let IY 628 odštartoval z jemenského hlavného mesta Saná a zrútil sa v zlom počasí 15 minút pred pristátím na komorskom letisku Moroni. Z havarovaného lietadla A310-300 sa podarilo zachrániť iba 14-ročné francúzske dievča komorského pôvodu.

15. júla 2009 — Irán

Dopravné lietadlo iránskych aerolínií sa zrútilo v severozápadnom Iráne. Zahynulo 169 ľudí vrátane 16 členov posádky. Stroj spoločnosti Caspian Airlines smeroval z Teheránu do arménskeho hlavného mesta Jerevan.

10. apríla 2010 — Poľsko

Deväťdesiatšesť ľudí zahynulo pri páde poľského prezidentského špeciálu neďaleko západoruského mesta Smolensk. Na palube sa nachádzal i prezident Lech Kaczynski s manželkou, ako aj mnoho ďalších významných poľských predstaviteľov.

12. mája 2010 — Líbya

Pri havárii Airbusu 330 letiaceho z Juhoafrickej republiky, ku ktorej došlo pred medzipristátím na medzinárodnom letisku v líbyjskom hlavnom meste Tripolis, zahynulo 103 ľudí. Väčšinu pasažierov tvorili holandskí turisti. Nehodu ako jediný prežil deväťročný holandský chlapec.

22. mája 2010 — India

Boeing 737-800, ktorý odštartoval z Dubaja, zišiel z mokrej pristávacej dráhy v meste Mangalúr na juhozápade Indie. Stroj skončil v blízkom lese, rozlomil sa na dve časti a začal horieť. Na palube sa nachádzalo 160 cestujúcich z Indie a šesť členov posádky. O život prišlo 158 ľudí.

28. júla 2010 — Pakistan

Haváriu pakistanského dopravného lietadla v horách pri hlavnom meste Islamabad neprežil nikto zo 152 ľudí na palube. Airbus A320 súkromnej spoločnosti Airblue sa zrútil do oblasti pohoria Margalla počas pokusu o pristátie v Islamabade, kam smeroval z mesta Karáčí. Na palube bolo 146 pasažierov, vrátane siedmich detí, a šesť členov posádky. Medzi obeťami boli aj dvaja Američania.

3. júna 2012 — Nigéria

Dopravné lietadlo so 153 osobami na palube sa zrútilo na budovu v husto obývanej štvrti nigérijského mesta Lagos. K nehode došlo krátko pred pristátím na letisku v hospodárskej metropole Nigérie, kam smerovalo z hlavného mesta Abuja. Svedkovia uviedli, že vrazilo do budovy a vybuchlo. Podľa niektorých pred zrážkou zasiahlo elektrické vedenie. Nehoda si vyžiadala životy ľudí všetkých 153 osôb na palube a najmenej dvoch ľudí na zemi.

17. novembra 2013 — Rusko

Všetkých 50 ľudí na palube prišlo o život, keď sa v ruskom meste Kazaň, metropole republiky Tatarstan, pri pristávaní zrútilo lietadlo typu Boeing 737. Lietadlo, ktoré štartovalo z moskovského letiska Domodedovo, sa zrútilo pri druhom pokuse o pristátie. Pri dotyku s pristávacou plochou stroj explodoval.

7. marca 2014 — Malajzia

Lietadlo spoločnosti Malaysia Airlines s 239 ľuďmi na palube zmizlo z radarov dve hodiny po odlete z Kuala Lumpuru do Pekingu. Boeing 777-200 s 227 cestujúcimi a 12 členmi posádky sa podľa predpokladov zrútil do mora. Miesto dopadu lietadla nie je známe.

16. augusta 2015 — Indonézia

Indonézske dopravné lietadlo vnútroštátnej linky s 54 ľuďmi na palube sa zrútilo v odľahlej a hornatej časti indonézskej provincie Papua. Na palube dvojmotorového turbovrtuľového stroja typu ATR 42-300 spoločnosti Trigana sa viezlo 44 dospelých pasažierov, päť detí a dojčiat a päť členov posádky.

25. decembra 2016 — Rusko

Lietadlo, prevádzkované Ministerstvom obrany Ruskej federácie, s 92 ľuďmi na palube (84 pasažierov, osem členov posádky), sa zrútilo do vôd Čierneho mora. Nehodu nikto neprežil. V dopravnom lietadle Tu-154 sa viezli aj členovia svetoznámeho ruského armádneho speváckeho súboru Alexandrovovci, ktorí mali vystúpiť na ruskej vojenskej základni Humajmím v sýrskej provincii Lázikíja.

11. februára 2018 — Rusko

Nikto z cestujúcich ani členov posádky neprežil haváriu dopravného lietadla regionálnej leteckej spoločnosti Saratovské aerolínie so 71 ľuďmi na palube, ktoré sa zrútilo krátko po vzlietnutí z moskovského medzinárodného letiska Domodedovo. Lietadlo zmizlo z radarov krátko po vzlietnutí z Moskvy. Havarovalo zhruba 80 kilometrov juhovýchodne od ruskej metropoly v blízkosti dediny Argunovo.

18. februára 2018 — Irán

Nikto neprežil nehodu lietadla iránskej leteckej spoločnosti Aseman so 66 ľuďmi na palube. K nehode došlo v hornatej oblasti neďaleko mesta Semírom, ležiaco 620 kilometrov od Teheránu. Turbovrtuľové lietadlo typu ATR-72 francúzskej výroby narazilo do úbočia vyše 4000 metrov vysokej hory Dena. Lietadlo smerovalo z Teheránu do juhoiránskeho mesta Jásúdž a zrútilo sa približne hodinu po štarte.

18. mája 2018 — Kuba

Pri nehode lietadla, ktoré sa zrútilo po štarte z letiska v Havane, zahynulo 112 ľudí vrátane piatich detí. Prežila len jedna Kubánka. Na palube stroja typu Boeing 737, ktorý prevádzkovali kubánske aerolínie Cubana de Aviación, bolo 102 Kubáncov, traja turisti, dvaja cudzinci a šesť členov posádky z Mexika.

29. októbra 2018 — Indonézia

Haváriu indonézskeho lietadla, ktoré sa zrútilo približne 13 minút po štarte z medzinárodného letiska v Jakarte, neprežil nikto z 189 ľudí na palube. Pilot krátko po štarte zistil nešpecifikovaný problém a požiadal o povolenie na návrat. Boeing-737 MAX 8 s kapacitou 210 cestujúcich smeroval z Jakarty do mesta Pangkal Pinanga. Naposledy ho lokalizovali pri meste Karawang v provincii Západná Jáva, potom zmizol z radarov a prerušil sa kontakt s posádkou.

10. marca 2019 — Etiópia

Haváriu lietadla Etiópskych aerolínií, ktoré sa zrútilo krátko po štarte z letiska v Addis Abebe, neprežil nikto zo 149 cestujúcich a ôsmich členov posádky. Stroj mal namierené do kenského mesta Nairobi. Medzi obeťami z 35 krajín boli aj manželka, syn a dcéra poslanca slovenského parlamentu Antona Hrnka; štvrtou slovenskou obeťou havárie bola charitatívna pracovníčka a projektová manažérka Danica Olexová. Príčinou Boeingu 737-8 MAX bol chybný softvér. Išlo už o druhú haváriu lietadla tohto typu v priebehu pol roka.



8. januára 2020 — Irán

Krátko po štarte z letiska v iránskej metropole Teherán sa zrútilo ukrajinské dopravné lietadlo typu Boeing 737 so 176 ľuďmi na palube. Pri havárii zahynulo všetkých 176 ľudí, z ktorých väčšina boli občania Iránu a Kanady. Irán sa k zostreleniu ukrajinského dopravného lietadla priznal s tým, že bolo "neúmyselné" a zavinila ho ľudská chyba.



22. mája 2020 — Pakistan

Lietadlo typu Airbus A320 štátnej leteckej spoločnosti Pakistan International Airlines (PIA), ktoré smerovalo do Karáči na juhu krajiny z výchopakistanského mesta Láhaur, sa zrútilo do obývanej oblasti tesne pred pristátím a pri páde poškodilo množstvo domov. Pilot lietadla vyslal núdzový signál s tým, že došlo k zlyhaniu jedného z motorov, a pred haváriou uskutočnil dva alebo tri pokusy o pristátie. Pri páde lietadla zahunulo 97 ľudí, dvaja prežili.