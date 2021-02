VIDEO Tragický pád lietadla do oceánu, 189 mŕtvych: Vedci prišli s kurióznou príčinou nešťastia

PEURTO PLATA/PRAHA - Tragický pád Boeingu 757 na trase z Puerta Plata do Franfurtu nad Mohanom, ktorý sa pred štvrťstoročím, 6. februára 1996, zrútil do oceánu, zavinil chybný indikátor rýchlosti. Ten pilotovi hlásil, že lietadlo letí rýchlejšie ako v skutočnosti. Tento indikátor zrejme negatívne ovplyvnili upchaté trubice, v ktorých sa podľa entomológov mohli uhniezdiť osy kutavky.

Lietadlo prevádzkované dominikánskou spoločností Alas Nacionales, ktorého majiteľom bola turecká Birgenair, odštartovalo z Puerta Plata krátko pred polnocou. Boeing 757 mal problémy už pri štarte. Napriek tomu lietadlo vzlietlo. Chvíľu po štarte sa problémy opakovali a kapitánov rýchlomer ďalej ukazoval, že stroj letí príliš rýchlo. Posádka sa teda rozhodla ubrať rýchlosť, čo spôsobilo, že lietadlo v skutočnosti letelo príliš pomaly a začalo padať na hladinu oceánu. Kapitánovi sa už nepodarilo stroj zdvihnúť, a ten sa zrútil do mora. Všetkých 189 osôb, prevažne nemeckých turistov vracajúcich sa z dovolenky, zahynulo.

V nasledujúcich dňoch sa vzhľadom na rozbúrené more a hojný výskyt žralokov podarilo vyloviť len pozostatky 72 cestujúcich. Na dne mora zostali aj trosky lietadla rozlomeného na niekoľko kusov, ktoré boli rozptýlené na ploche 250 krát 500 metrov; ich vyzdvihnutie by stálo milióny. Čiernu skrinku vylovil z hĺbky 2160 metrov americký námorný robot Marion C II.

Na základe analýzy záznamov z čiernej skrinky boli piloti boeingu presvedčení, že nabrali rýchlosť zodpovedajúcu výške 2100 metrov, v ktorej lietadlo pred pádom bolo. Až tesne pred zrútením sa rozozneli poplašné signály, ktoré hlásili, že lietadlo stráca výšku.

Príčina chybného hlásenia zrejme spočívala v zariadení, ktoré umožňuje merať rýchlosť prúdenia média jeho prevedením na tlak, v takzvanej Pitotovej trubici. Keď je táto trubica upchaná, údaje o dynamickom tlaku sú chybné a rýchlomer ukazuje nesprávne údaje. Vyšetrovatelia dospeli k záveru, že trubice mohli byť niečím upchaté. Zistili, že po údržbe neboli na trubice nasadené žiadne kryty a lietadlo predtým stálo tri týždne na ploche letiska.

Pri pátraní po príčine upchatia Pitotových trubíc pomohli vyšetrovateľom entomológovia. Podľa nich sa v oblasti vyskytuje veľké množstvo najrôznejších druhov hmyzu a jedným z nich je osa kutavka. A podľa entomológov si tento druh ôs hľadá pri budovaní hniezda dutiny rúrkovitého tvaru.