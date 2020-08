Prvá analýza tragédie v Libanone! Odborníci hovoria o obrovskej sile výbuchu, zverejnili satelitné zábery

Krátko pred 18:00 hodinou sa na Twitteri začali šíriť správy o požiari a sérii výbuchov v Bejrúte. Krátko na to už bolo jasné, že nejde o nejaký malý požiar.

Na sociálnych sieťach sa začali rýchlo objavovať množstvá záberov z miesta nešťastia.

Zdroj: Twitter

Video dole je jasným príkladom, ako sa oheň mení na zničujúcu ohnivú guľu, ktorej tlaková vlna ničila budovy okolo.

Kde k výbuchom došlo?

Videá a fotky tejto udalosti sa všetky zameriavajú na jedno miesto v prístave v Bejrúte.

Aj keď sa objavili informácie spolu so zábermi o výbuchoch aj na iných miestach, je pravdepodobné, že len zachytávajú ten istý výbuch v dokoch.

Zdroj: Google/CNES/Airbus

Zdroj: Google/CNES/Airbus

Čo sa vlastne stalo?

Aj keď sa objavili nejaké tvrdenia, že mohlo ísť o útok loďou, alebo letecký útok, nič v open source videách nenaznačuje, že by to bol tento prípad, píše Bellingcat. Viaceré obrázky a videá ukazujú sklad v plameňoch a niekoľko menších výbuchov krátko pred obrovskou detonáciou. Ukazuje to aj video nižšie.

Vo vyššie uvedenom videu sa epicentrum výbuchu javí ako jeden zo skladov v dokoch.

Niektorí užívatelia na sociálnych sieťach budovu označovali ako "sklad 12". Dá sa vidieť, že silo na západe (vľavo) nevyzerá byť počiatočným zdrojom detonácie.

Zdroj: Twitter/ screenshot

Zdá sa, že túto tézu podporuje video natočené zo strechy sila v prístave v Bejrúte, ktoré ukazuje, že je sklad v plameňoch a čoskoro dochádza k výbuchu. Vzhľadom na veľkosť explózie, ktorú vidieť na videu nižšie, sa zdá nepravdepodobné, že by išlo o najväčší výbuch, ale skôr o niektorú z menších počiatočných explózií.

Toto miesto sa dá potvrdiť porovnaním videa s obrázkami pochádzajúcimi z Google Maps.

Môžeme tiež vidieť výrazné potrubie, ktoré smeruje dole na budovu, na ktorej stojí osoba, ktorá filmuje. Pomocou toho môžme určiť jej presnú polohu (mapka), asi 40 metrov od skladu. To tiež potvrdzuje, že natáčajú severnú stranu skladu (mapka), ktorý vyzerá byť v plameňoch.

Zdroj: Google/Maxar Technologies, screenshot

Bellingcat tvrdí, že z dôvodu sily veľkej explózii, neverí, že na videu ukazuje najväčšiu explóziu.

Aká je príčina výbuchu?

Okolo príčiny výbuchu sa šíria rôzne špekulácie. Pozoruhodné vlastnosti tejto obrovskej explózie boli červený oblak a veľké množstvo malých zábleskov viditeľných v ohni pred veľkou explóziou. Niektoré účty lokálnych médií zverejnili tvrdenia, že výbušný materiál bol na tomto mieste nesprávne uložený, tieto tvíty boli ale neskôr odstránené. Iní poukazovali na veľkú lodnú zásielku dusičnanu sodného, ktorá je v prístave už niekoľko rokov. V skladoch v prístavoch bolo uskladnených 2750 ton tejto látky. Libanonská vláda tvrdí, že práve dusičnan bol príčinou obrovského výbuchu. Belingcat však píše, že v tomto okamihu neexistuje jasná indikácia toho, čo mohlo byť hlavnou príčinou tohto výbuchu.

Podľa informácií médií rázová vlna z výbuchu bola citeľná až na Cypre. Uviedli to aj rôzne účty na sociálnych médiách a portál tiež dostal jednu správu, že rázová vlna otriasla oknami.

Expert na jadrové zbrane Jeffery Lewis súhlasil s predbežnými výpočtami, že táto explózia zodpovedala výbuchu 240 ton TNT. Dodal však, že ide o veľmi hrubý výpočet.

Bez ohľadu na to, aká bola silná, táto explózia zdevastovala časti Bejrútu. Okrem škôd v blízkosti detonácie, rázová vlna rozbíjala okná a dvere na kilometre ďaleko.

Zdroj: SITA/AP/Hassan Ammar

Kvôli požiaru a menším výbuchom mnoho ľudí v Bejrúte stálo pri oknám a zaznamenávali scénu. Keď došlo k hlavnej explózii, mnohých týchto ľudí zasiahlo rozbité sklo aj s ich vlastných rozbitých okien. Preto si výbuch vyžiadal toľko obetí. Podľa posledných údajov ich bolo 100 a niekoľko tisíc zranených.