Návrhárka Blanka Matragi v centre výbuchu: Explózia v Bejrúte jej zničila ateliér... Šičky unikli nešťastiu len o pár minút!

Libanonským Bejrútom sa v utorok večer otriasli silné výbuchy, ktoré neprežili desiaty ľudí a zranení sa rátajú na tisíce. Len niekoľko kilometrov od epicentra explózie žije známa česká návrhárka Blanka Matragi. Našťastie sa jej ani nikomu blízkych nič nestalo. To sa však nedá povedať o honosnom sídle, v ktorom žije, či o jej ateliéri.

VIDEO Desivá bilancia po výbuchoch v Bejrúte: Vyše sto mŕtvych aj nezvestných, tisíce zranených!

„Bývam 8 kilometrov od miesta výbuchu, ale salón mám bližšie. Správca budovy volal, že máme vybité okná. Manžel okamžite šiel na miesto zisťovať škody. U nás v dome to rozbilo obrovské sklo a sklenenú sochu, našťastie to ale nikoho nezranilo. Životy sú prednejšie,“ povedala pre Blesk.cz návrhárka. A nejde len o také slová do vetra.

Zdroj: SITA/AP/Hussein Malla

Jej krajčírky mali totiž doslova z pekla šťastie. Na mieste, rozmlátila tlaková vlna, totiž bežne sedia ženy, ktoré vyšívajú jej modely. „Niektorí odišli len niekoľko minút - pol hodiny predtým, než sa stal tento katastrofálny výbuch, takže tí, ktorí sedeli pri tých oknách a vyšívali, by boli zranení a nechcem myslieť na to, čo by sa stalo,“ opísala Matragi.

Chaos v nemocniciach po výbuchu v Bejrúte! VIDEO Zúfalá žena kričala s tromi deťmi v náručí

Módna dizajnérka dlho nevedela, čo sa vlastne stalo. „Všetci si mysleli, že ide o teroristický čin nespokojných ľudí, je tu veľká chudoba, málo elektriny. Vôbec si neviem predstaviť, čo nastane po tejto tragédii,“ opísala prvé momenty Blanka, ktorá v osudnej chvíli bola u kaderníka. „Mala som namočenú hlavu. Prvé, čo mi napadlo bolo, že nastalo zemetrasenie. Za 40 rokov som tu zažila mnoho atentátov, ale nič podobného,“ povedala.

Zdroj: twitter/@klixba

Veľký strach má o svojich známych - mnohí z nich sa vôbec neozývajú. „Neberú telefóny. Máme o nich strach! Akurát mi píšu priatelia, že im to zbúralo nádherný sklenený duplex, že musia ísť spať k rodičom,“ prezradila Blanka a rozhovor predčasne ukončila: „Musím sa teraz rozlúčiť a ísť pomáhať.“