Trump sa vyjadril k výbuchom v Bejrúte: Podľa jeho slov išlo o hrozivé útoky

Trump vysvetlil, že sa stretol s americkými generálmi, podľa ktorých výbuchy v bejrútskom prístave spôsobilo niečo ako bomba. "Zdá sa, že podľa nich - a oni to vedia lepšie ako ja - to bol útok," uviedol Trump. "Bolo to dáka bomba," vyhlásil. Na úvod svojej tlačovej konferencie venovanej epidémii vyvolanej koronavírusom Trump vyjadril Libanonu sústrasť v mene Spojených štátov a zopakoval, že jeho krajina "je pripravená" pomôcť.

Libanonský premiér Hasan Dijáb v noci na stredu informoval, že v prístavnom sklade v Bejrúte, kde v utorok podvečer došlo k dvom mohutným výbuchom, sa nachádzalo asi 2750 ton dusičnanu amónneho. Dijáb podľa svojho hovorcu označil za neprijateľné, že "2750 ton dusičnanu amónneho bolo v sklade šesť rokov bez toho, aby boli prijaté preventívne opatrenia". Dva výbuchy v bejrútskom prístave, ktoré nasledovali v utorok po 18.10 h miestneho času krátko po sebe, si vyžiadali najmenej 73 obetí na životoch a vyše 3700 zranených, informovala agentúra AFP. Úrady v utorok večer aktualizovanej bilancii pripustili, že počet obetí sa ešte môže zvýšiť. Austrálska vláda v stredu potvrdila, že medzi obeťami je aj jeden Austrálčan.

Podľa agentúry AFP výbuchy, ktoré otriasli celým mestom, vyvolali v jeho uliciach paniku a chaos. Miestne nemocnice sú výbuchmi poškodené a plné zranených. Mnohých pacientov previezli preto z Bejrútu do iných miest. Červený kríž vyzval na bezodkladné darovanie krvi. Spravodajský portál L'Orient-Le Jour informoval, že v stredu v Bejrúte spustia prevádzku troch poľných nemocníc.

Mohutné výbuchy a následná tlaková vlna spôsobili v Bejrúte veľké materiálne škody. Najväčšie sú v prístave, kde po výbuchoch vypukli požiare. Hasiči ich likvidujú aj pomocou vrtuľníkov, informoval portál FranceInfo. Ponuky s pomocou Libanonu adresovali mnohé štáty sveta vrátane Izraela, ktorý je s Libanonom technicky vo vojnovom stave.

Zástupcovia rezortu obrany USA odmietli Trumpov výrok

Traja predstavitelia amerického ministerstva obrany nemajú informácie, ktoré by nasvedčovali, že mohutné výbuchy v libanonskom hlavnom meste Bejrút boli dôsledkom útoku. Takto však o tragédii v Bejrúte hovoril prezident USA Donald Trump počas brífingu v Bielom dome. Úradníci, ktorí odmietli byť identifikovaní, však pre televíziu CNN uviedli, že "nevedia, o čom prezident hovoril".

Jeden zo zdrojov zdôraznil, že keby existovali náznaky, že šlo o útok, malo by to za následok automatické zvýšenie ochrany amerických vojakov a majetku USA v regióne. "Keď už pre nič iné, tak v obave z odvetných útokov," spresnil zdroj. "Nič z toho sa zatiaľ nedeje," dodal.