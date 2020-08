Lukašenko s ráznym krokom: Obvinil svojich oponentov z plánovania masakry v Minsku

Lukašenko, ktorý sa aktuálne uchádza o šieste funkčné obdobie v úrade, síce v tejto súvislosti nikoho priamo neobvinil, bieloruské úrady však minulý týždeň zadržali 33 údajných ruských žoldnierov a tvrdia, že ich misiou bolo destabilizovať krajinu. Zadržaní žoldnieri sú podľa Minska členmi tzv. Vagnerovej armády, súkromnej vojenskej spoločnosti, ktorú údajne ovláda spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina a ktorá pôsobí okrem Ukrajiny aj v Sýrii a Líbyi.

"Zatiaľ tu nie je vojnový stav ani streľba... pokus o zorganizovanie masakru v Minsku je však už zrejmý," povedal 65-ročný Lukašenko vo výročnom príhovore k občanom. Ruské veľvyslanectvo v Bielorusku uviedlo, že Rusi zadržaní pre podozrenie z plánovania teroristických útokov mali namierené do iného štátu, a to do Turecka.

Zmeškali však svoj let, preto sa presunuli do penziónu Belorusočka v obci Ždanoviči, vzdialenej asi štyri kilometre od Minska, kde ich zadržali bieloruské bezpečnostné zložky. Lukašenko tieto tvrdenia Moskvy vo svojom prejave označil za "lži" a povedal, že zmienení muži boli do Bieloruska poslaní s "nariadením čakať" na ďalšie príkazy. V prejave tiež uviedol, že títo muži vyšetrovateľom už "všetko povedali".

Dodal, že v utorok dostal informáciu o "ďalšej jednotke poslanej na juh" Bieloruska. "Všetkých ich pochytáme," prisľúbil. Vo svojom, podľa AFP čoraz emotívnejšom prejave ďalej uviedol, že jeho oponenti využili "prostriedky vo výške miliárd dolárov" vrátane "internetových trollov", aby destabilizovali situáciu v Bielorusku.

Lukašenko v súvislosti s nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami povedal, že prijme "akékoľvek rozhodnutie" voličov, zároveň však naznačil, že jeho politickí rivali by vo funkcii neboli kompetentní a "zradili" by krajinu. "Nechajte ma zachrániť krajinu... o rok či dva situáciu upokojíme a spravíme, čo bieloruský ľud potrebuje," povedal.

Lukašenko však v prejave i napriek vyhroteným vzťahom prisľúbil zachovanie blízkeho spojenectva s Ruskom. Uviedol pritom, že rusko-bieloruské partnerstvo odráža historickú väzbu medzi oboma krajinami.

"Rusko vždy bolo a vždy ostane naším blízkym spojencom bez ohľadu na to, kto v Bielorusku alebo Rusku prevezme moc," povedal podľa agentúry AP - a to aj napriek vyjadreniam na margo zmienených ruských žoldnierov. Moskvu však varoval pred pokusmi o vyvolávanie napätia, pričom dodal, že vzniknutá nestabilita by sa mohla rozšíriť cez hranice a následne zachvátiť i Rusko.

Lukašenko vedie Bielorusko, krajinu s desiatimi miliónmi obyvateľov, už viac než štvrťstoročie - od roku 1994 -, pričom netoleruje takmer žiadny disent a dlhodobo sa spolieha na lacnú energiu a pôžičky z Ruska. Tentoraz však čelí najväčšej výzve zo strany opozície, keďže veľká časť verejnosti je už unavená jeho spôsobom vlády i aktuálnou koronakrízou, píše AP.

Kandidátke na prezidentku Svitlane Cichanovskej sa podarilo totiž zjednotiť veľkú časť rozdrobenej opozície a na svoje predvolebné zhromaždenia prilákala desaťtisíce ľudí. Prezidentské voľby sa v Bielorusku budú konať už túto nedeľu, 9. augusta.

Voliči, ktorí sa z nejakého dôvodu nemôžu na nedeľnom hlasovaní zúčastniť, však k volebným urnám môžu prichádzať a odovzdávať hlasy už od utorka do soboty, a to v čase od 10.00 do 14.00 h miestneho času alebo od 16.00 do 19.00 h.

Okrem Cichanovskej a Lukašenka vo voľbách kandidujú aj predseda Bieloruskej sociálnodemokratickej strany (BSDH) Siarhej Čeračeň, bývalá poslankyňa bieloruského parlamentu Hanna Kanapacká a spolupredseda hnutia Hovor pravdu Andrej Dzmitryjev.