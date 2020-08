Desivé varovanie WHO: Slová o lieku, ktoré nikto z nás nechcel počuť! Na normálny život si počkáme

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dnes varovala, že aj napriek nádeji, že bude čoskoro dostupná vakcína, je možné, že na chorobu covid-19 nebude nikdy existovať "zázračný všeliek". Na tlačovej konferencii to uviedol šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Návrat k normálnemu životu bude podľa neho dlhý. Niekoľkokrát v tejto súvislosti zopakoval, že kľúč k riešeniu situácie "máme my všetci - je potrebné, aby sme dodržiavali spoločenský odstup, umývali si ruky a nosili rúška".

Počet ľudí, ktorí sa nakazili novým koronavírusom, prekročil hranicu 18 miliónov. Uvádza to americká Univerzita Johnsa Hopkinsa, ktorá vývoj pandémie sleduje globálne. Obetí COVIDU-19 je podľa tohto zdroja zhruba 690-tisíc. Hranicu 17 miliónov infikovaných svet prekročil 30. júla.

Tedros Adhanom Ghebreyesus aj krízový expert Mike Ryan v tejto súvislosti vyzvali všetky štáty, aby prísne dodržiavali všetky hygienické a zdravotné nariadenia, či už ide o nosenie rúšok, dodržiavanie spoločenského odstupu, umývanie rúk či testovanie. "Náš odkaz ľuďom a vládam je jasný: Robte to všetko," uviedol šéf WHO. Nosenie rúšok by sa podľa neho malo stať symbolom solidarity po celom svete.

"Rad vakcín sa teraz nachádza v tretej fáze klinických štúdií. Všetci dúfame, že čoskoro budeme mať k dispozícii tieto účinné vakcíny, ktoré budú brániť nákaze, avšak zázračný všeliek v tejto chvíli neexistuje a je možné, že nikdy nebude," dodal Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podľa Ryana sa najmä krajiny, kde sa nákaza rýchlo šíri, ako sú Brazília či India, musí pripraviť na dlhú bitku. "Dostať sa z toho, bude trvať dlho a bude to vyžadovať vytrvalé úsilie," uviedol krízový expert WHO.

Expretný tím ukončil misiu v Číne

Expertný tím Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v Číne, ktorého úlohou bolo vypracovať podklady pre vyšetrovanie živočíšneho pôvodu koronavírusovej pandémie, ukončil svoju misiu. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie WHO.

"Tím WHO ukončil svoju misiu, ktorej cieľom bolo položiť základy ďalšiemu spoločnému úsiliu identifikovať pôvod vírusu SARS-CoV-2," uviedol šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na virtuálnej tlačovej konferencii.

Podľa Ghebreyesusa sa vo Wu-chane začnú epidemiologické štúdie, ktoré sa pokúsia identifikovať potenciálny zdroj infekcie pri počiatočných prípadoch objavených práve v tomto meste. Ghebreyesus počas konferencie tiež povedal, že ľudstvo aj napriek snahám čo najrýchlejšie vyvinúť účinné vakcíny zrejme nikdy nenájde na nový typ koronavírusu definitívne riešenie.

"V súčasnosti neexistuje žiadne zázračné riešenie a pravdepodobne ani nikdy nebude," uviedol.

Vírus nemusel vzniknúť vo Wu-chane

Nový koronavírus sa na človeka možno nepreniesol v čínskom meste Wu-chan, uviedol v pondelok riaditeľ núdzových operácií Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Mike Ryan. Informovala o tom agentúra DPA. Ryan zároveň oznámil rozsiahle štúdie s cieľom nájsť zvieracie druhy, z ktorých sa vírus môže preniesť na človeka.

"Fakt, že sa tam (vo Wu-chane) spustil poplach, neznamená, že sa tam aj vírus preniesol na človeka," povedal Ryan počas tlačovej konferencie v Ženeve. WHO a Čína spoločne zriadili medzinárodný expertný tím, ktorý by mal vo Wu-chane hľadať stopy prvých prípadov infekcie. Tie sa v čínskom meste objavili koncom minulého roka. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus o misii informoval ešte koncom júna.

Čínski výskumníci už uskutočnili viacero štúdií prvých prípadov nákazy. Ryan však vyhlásil, že v týchto štúdiách sú medzery. "Je potrebná omnoho rozsiahlejšia retrospektívna epidemiologická štúdia," povedal. Tedros v pondelok uviedol, že podklady pre vyšetrovanie pôvodu pandémie sú už hotové.