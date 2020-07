Tri a pol roka hrôzy: Českú dvojicu konečne prepustili z tureckého väzenia

Do Česka ich priviezol vládny špeciál. Markéta Všelichová a Miroslav Farkas boli v Turecku odsúdení za podporu kurdských milícií YPG. Pôvodne si mali odpykať šesť rokov basy.

Ako píše server lidovky.cz rozhodnutie tureckej strany o ich prepustení padlo týždeň pred Vianocami. S cieľom prepraviť dvojicu do Prahy Česko dokonca vykúpilo celý komerčný let Turkish Airlines. Lenže zrazu si to turecké ministerstvo spravodlivosti rozmyslelo a prepustenie z minúty n a minútu zablokovalo.

Nepomohlo ani to, že predtým sa o prepustení dvojice viedli rozhovory na najvyššej úrovni. Rokovali o tom český premiér Andrej Babiš a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Výsledky rozhovoru vyzerali nádejne, vyzeralo to tak, že tentoraz bude dvojica naozaj prepustená.

Podľa lidovky.cz však hlavnú úlohu hrala BIS (Bezpečnostná informačná služba) a jej dobré vzťahy s tureckými bezpečnostnými zložkami. Tie zohrávajú v tureckom mocenskom aparáte dôležitú úlohu. Vďaka jejich zapojeniu do operácie napokon nemalo námietky už ani turecké ministerstvo spravodlivosti.

Obštrukcie ministerstva spravodlivosti mali jasnú príčinu. V tureckých väzeniach sedia aj iní cudzinci, ktorí tiež spolupracovali s Kurdmi. Keby sa Česi dostali na slobodu, bol by to precedens a aj ďalšie a väčšie štáty by mohli žiadať prepustenie svojich občanov.

Zápletka so zadržaným Kurdom

BIS spája s tureckými bezpečnostnými zložkami dva roky starý prípad. Na základe žiadosti tureckej strany bol zadržaný v roku 2018 kurdský politik Sálih Muslim. Český súd ho však aj napriek protestom Ankary prepustil.

Objavili sa špekulácie, že by m ohlo dôjsť k výmene českej dvojice a kurdského politika. To však Ankara rázne odmietla.

"Nie je to žiadosť o kompromis. Takáto otázka nie je na programe dňa, nebudeme rokovať o výmene dvoch Čechov, ktorí sú vo väznici vo (meste) Vanu." Podobný názor prostredníctvom vtedajšieho ministra zahraničia Martinom Stropnickým aj česká strana.

Operácie sa zúčastnil šéf BIS

Aj vďaka dva roky starým kontaktom s tureckými tajnými službami sa BIS ocitla pri konci operácie prepustenia. Prítomný bol minulý piatok aj sám šéf kontrarozviedky Michal Koudelka.

Spolu s prepustenou dvojicou boli na palube vládneho špeciálu aj bezpečnostní pracovníci a lekár.

"Po fyzickej stránke nevyzerali zle. Ale bolo vidieť, že sú vydesení a krotkí," povedal pre lidovky.cz dôveryhodný zdroj.

Na prípravu presunu bola málo času, pretože Česi sa o prepustení dozvedeli len týždeň predtým.

Ako sa to všetko začalo?

Všelichovú s Farkasom zadržali v roku 2016. Dôvodom bolo obvinenie zo spolupráce s kurdskými silami YPG. Tie považuje Turecko za teroristickú organizáciu. Vypočuli si trest šesť rokov väzenia, ale po tri a pol roku ich prepustili.

Je zaujímavé, že Všelichová hneď po návrate spochybnila úlohu Česka pri jej prepustení. Sama tvrdila, že ju pustili v riadnom termíne. "Mali sme nárok na prepustenie na probačnú prax, vedela som o tom od decembra," povedala pre DVTV.

Nebola to len spravodajská aktivita, ktorá pomohla dvojici k návratu. Ich oslobodeniu pomohla aj diplomatická korešpondencia s Ankarou. Do nej boli zapojené ministerstvo zahraničia a spravodlivosti.