KORONAVÍRUS Krajiny sveta by nemali často meniť opatrenia, tvrdí WHO

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Dunham

ŽENEVA - Krajiny by si mali zvoliť dlhodobejšie opatrenia v boji proti koronavírusu a nemali by svoj prístup často a výrazne meniť. V pondelok to povedal riaditeľ núdzových operácií Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Mike Ryan, informuje agentúra DPA.