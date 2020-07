Pohreb sa zmenil na boj o holý život: V Chicagu sa pri prestrelke zranilo 14 ľudí

Potýčka nastala, keď posádka vozidla "začala strieľať na trúchliacich. Vtedy účastníci pohrebu paľbu opätovali," vyjadril sa pre americké médiá zástupca veliteľa chicagskej polície Eric Carter. Taktiež informoval, že všetci zranení boli plnoletí, nespresnil však vážnosť ich poranení. "Nemôžeme chrániť zabijakov. Ľudia vedia, kto je za toto zodpovedný. Na našich uliciach sa nachádza príliš veľa zbraní - a v rukách ľudí, ktorí by ich nikdy nemali vlastniť. V prípade týchto jedincov bude vyvodená zodpovednosť," napísala na Twitteri chicagská starostka Lori Lightfootová.

Za posledných niekoľko dní sa v meste odohralo viacero podobných útokov - v pondelok 25 ľudí utrpelo strelné zranenia, z toho najmenej štyria zomreli, informuje stanica CNN. Cez víkend si ozbrojené incidenty vyžiadali 63 zranených a 12 obetí. Americký prezident Donald Trump tento týždeň vyhlásil, že do Chicaga pošle jednotky ozbrojených federálnych agentov. Tento krok prezentuje najmä ako odpoveď na protesty proti rasizmu a policajnej brutalite, ktoré sa v USA spustili ako reakcia na májovú smrť Afroameričana Georgea Floyda.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jacquelyn Martin

Tomu počas zatýkania v štáte Minnesota pristúpil krk nohou belošský policajt. Floyd neskôr zraneniam podľahol. Biely dom taktiež plánoval poslať 150 členov polovojenských jednotiek do Chicaga po tom, ako tam prišlo k zrážke medzi policajtmi a demonštrantami, ktorí sa pokúšali strhnúť sochu Krištofa Kolumba. Trump nazval tento zásah "nevyhnutným", dokonca situáciu opísal ako "horšiu než Afganistan".

Prezident minulý týždeň odsúhlasil rozmiestnenie agentov pohraničnej hliadky v Portlande v štáte Oregon, kde mali za úlohu rozohnať protesty. Trump sa vyjadril, že by rovnakú stratégiu mohol odsúhlasiť aj v ďalších väčších mestách so starostami z Demokratickej strany, ako sú New York, Chicago, Baltimore a Filadelfia.

Zdroj: TASR/AP Photo/Alex Brandon

Starostovia šiestich väčších, prevažne demokratických miest Atlanta, Washington, Seattle, Chicago, Portland a Kansas City v pondelok zaslali list ministrovi spravodlivosti Billovi Barrovi a ministrovi vnútornej bezpečnosti Chadovi Wolfovi, v ktorom nazvali nevyžiadanú prítomnosť ozbrojených jednotiek protiústavnou.